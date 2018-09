IBC2018: Aja erweitert IP-Minikonverter-Portfolio

Aja präsentiert zwei neue Minikonverter für die IP-Welt: den IPR-10G2-HDMI und den IPR-10G2-SDI SMPTE ST 2110.

Aja Video Systems kündigte neue IP-Minikonverter an. Sie sind in der Lage, unterbrechungsfrei zwischen zwei Quellen zu schalten. Somit bieten die beiden Geräte einen Redundanzschutz für kritische Distributions- und Überwachungsanwendungen und Unterstützung. Sie sind aber auch dafür geeignet, UltraHD- oder HD-Signale via IP auf HDMI oder SDI auszugeben.

IPR-10G2-HDMI und IPR-10G2-SDI unterstützen auch das Monitoring von SMPTE ST 2110-Signalen über HDMI (bis UltraHD p30) bzw. 3G-SDI (bis HD p60). Beide verfügen via BNC über einen Reference-In zur nahtlosen Integration – etwa im Ü-Wagen oder in einer Editing-Suite.

IPR-10G2-HDMI bietet einen HDMI 1.4b Videoausgang und einen eingebetteten 8-Kanal HDMI Audioausgang. IPR-10G2-SDI hingegen ist mit einem 3G-SDI Videoausgang (gespiegelt) und einem eingebetteten 16-Kanal SDI Audioausgang ausgerüstet. Beide bieten zwei 10 GigE SFP+ Cages.

Weitere Ausstattungsmerkmale

Kompaktes, robustes, lüfterloses Design

Zwei 10 GigE SFP+ Cages für Media LAN, mit Statusleuchte

Eine 1 GigE RJ45-Buchse für Control LAN, mit Statusleuchte, zur einfachen Einrichtung und Konfiguration.

Vollständige 10-Bit-Pixel-Verarbeitung

IPR-10G2-HDMI unterstützt bis zu 1.920 x 1.080 60p oder 3.840 x 21.60 30p, YCbCr, 4:2:2:2

IPR-10G2-SDI unterstützt bis zu 1.920 x 1.080 60p, YCbCr, 4:2:2:2

Zwei analoge Cinch-Audioausgänge

Ein Mini-USB-Anschluss für eine schnelle und einfache Netzwerkinstallation mit kostenloser Aja eMini-Setup-Software.

NMOS, Ember Plus (nur Steuerung)

Aja REST API-Unterstützung

Fünf Jahre Garantie und Support

Preise und Verfügbarkeit

IPR-10G2-HDMI und IPR-10G2-SDI sind für je 1.295 US-Dollar erhältlich und werden im Herbst dieses Jahres ausgeliefert. Zusätzlich hat der bereits angekündigte IPR-10G-HDMI einen neuen reduzierten Preis von 1.145 Dollar.