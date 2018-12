G-Technology entwickelt leistungsstarke und zuverlässige Speicherlösungen für kreative Workflows. Ein Überblick.

Das Angebot an Speicherlösungen von G-Technology reicht von sehr kompakten, mobilen SSDs und Festplatten bis hin zu größeren Rack-Mount-Systemen für Film- und Videoprofis.

ev Series für Profis

Datenmanagement und kreative Prozesse entwickeln sich ständig weiter. Um diesem Trend zu begegnen, entwickelte G-Technolgy die Speicherlösungen der Evolution Series.

Die Produkte der ev Series sind ausgelegt für Spitzenleistung, ob am Set, unterwegs oder im Studio. Sie sind flexibel einsetzbar und unterstützen unterschiedlichste Workflows.

So bietet G-Technology für kleinere Post-Häuser und für den mobilen Einsatz am Set die transportablen »Shuttle«-Raid-Systeme mit vier oder acht Laufwerken (Shuttle XL) an, die sich via Thunderbolt 3 anschließen lassen. Die Systeme bringen es auf Kapazitäten von bis zu 96 TB und schaffen Datenraten bis zu 2.000 MB/s.

Ein wichtiges Detail der Shuttle-Systeme: sie bieten bei Bedarf auch Einschübe für mobile Speichermedien. Mit deren Hilfe ist es möglich, Red-Speichermedien, C-Fast-Karten oder Atomos-SSDs direkt in die Shuttle-Speicherlösung zu stecken – die Kameradaten stehen dann unmittelbar zur Verfügung.

Wer seine Shuttle-Speicherlösung am Set oder unterwegs einsetzen möchte, findet in den speziellen Pelican-Koffern robuste Partner für die Speicherlaufwerke.

Das gilt übrigens auch für All-Terrain-Cases, die einzelne G-Drives-Festplatten in einem wasserdichten und stoßfesten Gehäuse aufnehmen können – und damit schon am Set für Backups des aufgezeichneten Materials genutzt werden können.

G-Rack in der Post

G-Technology hat mit dem G-Rack eine NAS-Lösung im Programm, die sich an kleine bis mittlere Unternehmen sowie Post-Production-Agenturen, Fernseh-/Rundfunkstudios und Werbeagenturen richtet, die etwa mit Adobe Premiere Pro, Apple Final Cut Pro X, Avid Media Composer oder anderen Anwendungen im Kreativbereich arbeiten.

Professionelle Drives

G-Technology bietet für Profis extrem schnelle und leistungsstarke G-Drives an, also Festplatten, die sich je nach Modell über Thunderbolt 3, USB 3.0 oder USB-C anschließen lassen. Diese G-Drives sind (im Unterschied zu den Consumer-Festplatten) mit Enterprise Class Hardware Laufwerken bestückt und in Kapazitäten mit bis zu 12 TB verfügbar.

G-Raids mit dualem Laufwerk, also RAID-Speichersysteme, runden das Portfolio ab. Sie sind für jene Anwender attraktiv, die eine automatisiert ablaufende Sicherung ihres Materials benötigen.

SSD-Lösungen

Wo schnelle und robuste Speicherlösungen gefragt sind, können sich SSD-Medien beweisen – und hier hat G-Technology etliche Leistungsträger im Programm.

Mit dem G-Drive Mobile Pro SSD etwa führte G-Technology einen ultraschnellen SSD-Speicher ein, der es auf Übertragungsraten von bis zu 2.800 MB/s bringt – und dabei auch robust und stoßfest ist.

Das G-Drive Pro SSD ist die Desktop-Variante dieses mobilen SSD-Speichers, gedacht für den Einsatz im Zusammenspiel mit einem Desktop-Rechner. Es bietet ebenfalls Übertragungsraten von bis zu 2.800 MB/s.

Auch G-Technologys Shuttle-Lösung lässt sich mit SSDs bestücken: dann entsteht ein ultraschnelles RAID-Kraftpaket mit vier Laufwerken: das G-Speed Shuttle SSD.

Schwerpunkt Workflows

Kreative müssen ohne technische Einschränkungen arbeiten können. Deshalb stehen für G-Technology bei allen Produktentwicklungen die Workflows in der jeweiligen Arbeitsumgebung im Fokus.

Die unten stehende Grafik zeigt beispielhaft auf, wie G-Technology mit einfachen und robusten Systemen dafür sorgt, dass sich Footage am Set schnell und unkompliziert auf Festplatten übertragen lässt – etwa mit den Readern der ev Serie.

Im Idealfall lässt sich das jeweilige Speichermedium der Kamera sogar direkt in ein Shuttle-Storage-System schieben – auf diesem Weg gelangt das Material schnell auf den Storage. Das Shuttle-Speichersystem agiert gewissermaßen als Hub. Denn ist das gedrehte Material erst einmal aufs Shuttle-System übertragen, steht es für die Bearbeitung in der Postproduktion bereit, ist aber auch für die Archivierung schon am richtigen Ort. Für eine zusätzliche Datensicherung wird einfach ein Laufwerk der ev Serie ins Shuttlesystem geschoben, die gewünschte Footage darauf gesichert und das Laufwerk im Anschluss in einem robusten All-Terrain-Case untergebracht.