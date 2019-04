Adobe-Neuheiten

Die neuesten Updates für Adobes Video-Werkzeuge bringen mehr Effizienz und kreative Power durch intelligentere Tools.

Im Vorfeld der NAB gibt Adobe Updates für die Video- und Audiotools in Adobe Creative Cloud bekannt. Zu den neuen Funktionen, die ab heute verfügbar sind, gehört Content-Aware Fill für Videos. Auch neue Funktionen für Titel und Grafiken, das Erstellen von Animationen, die Verfeinerung von Audiomischungen und die Organisation und Vorbereitung von Projektmedien sind mit diesem Release nun verfügbar.

Zu den Leistungsverbesserungen zählen zudem ein schnelleres Masken-Tracking für Effekte und Farb-Workflows, eine Dual-GPU-Optimierung sowie eine verbesserte Hardwarebeschleunigung für HEVC- und H.264-Formate in Premiere Pro. In After Effects umfassen die Verbesserungen GPU-beschleunigte Effekte.

Die wichtigsten neuen Funktionen im Überblick

• Content-Aware Fill (ehemals Project Cloak) wird von Adobe Sensei unterstützt und hilft, störende visueller Elemente wie Mikrofone, Tonangeln, Schilder, Logos und sogar Personen aus dem Material zu entfernen. Das kann stundenlange mühsame manuelle Arbeit ersparen.

• Organisation und Storyboarding der Medien im Freeform-Project-Panel in Premiere Pro: Damit lassen sich Assets visuell anordnen und Layouts für Shot-Selects, Produktionsaufgaben, Brainstorming von Story-Ideen und Montagebearbeitungen speichern.

• Mit den bekannten Adobe-Design-Werkzeugen in Premiere Pro lassen sich künftig Titel oder auch animierte Effekte einfacher ausrichten und präzise platzieren.

• Das neue Feature Punch & Roll in Audition bietet effiziente Produktionsabläufe sowohl in Wave-Form als auch in Multitrack für Langzeitaufnahmen, einschließlich Voice-Over- und dem Erstellen von Hörbüchern.

• Mit Character Animator lassen sich die Figuren bei Livestream Performances nun auf eine Art und Weise bewegen, die es vereinfacht, mit den Zuschauern zu interagieren.

• Audiomix mit Auto Ducking für Ambient Sound in Audition und Premiere Pro erstellen – powered by Adobe Sensei: Auto Ducking ermöglicht nun dynamische Anpassungen an Ambient Sounds im gesprochenen Dialog. Keyframe-Einstellungen können manuell angepasst werden, um die kreative Kontrolle über einen Mix zu behalten.

• Adobe Stock bietet jetzt eine umfangreiche Sammlung von zehn Millionen lizenzfreien HD- und 4K-Videoaufnahmen und Motion Graphics-Vorlagen führender Agenturen und unabhängiger Videoredakteure, die für redaktionelle Inhalte, Aufnahmen oder auch das Schließen von Lücken in einem Projekt verwendet werden können.

• Das Ende vergangenen Jahres eingeführte Premiere Rush bietet einen effizienten Mobile-to-Desktop-Workflow, der in Premiere Pro integriert ist und für die Bearbeitung und Videomontage unterwegs genutzt werden kann. Die in Premiere Rush integrierte Kamerafunktionalität ermöglicht es, Videos in professioneller Qualität auf mobilen Geräten aufzunehmen.

Die zur NAB angekündigten neuen Funktionen für Adobe Creative Cloud sind ab sofort mit der neuesten Version verfügbar.