VMB investiert in Intercom von Laon

Der Verleiher und TV-Dienstleister Visual Media Broadcast (VMB) aus Madrid hat jetzt in das digitale Intercom-System Genie von Laon investiert.

Visual Media Broadcast (VMB) wird mit seinem neuen, digitalen Intercom-System die dritte Staffel einer in Spanien sehr beliebten Kinderunterhaltungssendung produzieren, die der größte dortige Pay-TV-Sender ausstrahlt. VMB ist der erste europäische Nutzer des Intercom-Systems Genie von Laon.

Genie ist ein digitales Intercom-System, das im Vergleich zu traditionellen Intercom-Konzepte, die Kommunikation am Drehort ganz neu definiert, erläutert Broadcast Solutions, der europaweite Vertrieb von Laon.

Das in Spanien installierte Genie besteht aus einer Basisstation, mehreren Repeatern, 16 Beltpacks und diversem Zubehör. Es wird die Produktionskapazitäten von Visual Media Broadcast entscheidend verbessern.

Mit Genie können bis zu sechs Antennen, 60 Sprechstationen (1-HE-Panels mit Schwanenhalsmikrofonen und acht Direkttasten), 60 Ethernet-Beltpacks (verkabelte Beltpacks mit vier Direkttasten) oder 60 Repeater über PoE an eine Basisstation angeschlossen werden und gleichzeitig 128 drahtlose Beltpack-Verbindungen bereitgestellt werden. Genier arbeitet mit 7,2 kHz und bietet eine hervorragende Audioqualität. Gleichzeitig zeichnet sich das System durch eine Latenzzeit von nur 23 ms aus.

Die digitale drahtlose Gegensprechanlage von Laon arbeitet im 5 GHz UNII-Band und bietet eine hohe Verbindungsqualität bei gleichzeitiger Vermeidung von Störungen.

Vor kurzem hat auch Grupo ESA Sports in ein Laon-System investiert (LT750 ) und wird dort seine Sportproduktionen im Norden Spaniens einsetzen. Während der Produktionen splittet ESA Sports das System in Gruppen (von bis zu fünf) auf, um die Kommunikation zwischen der Hauptregie und den EB-Teams in einem Stadion/einer Spielstätte sicherzustellen. Auf diese Weise gewährleistet ein einziger Repeater eine breite Signalabdeckung für die Verbindung mit allen drahtlosen Beltpacks.