Aja liefert Kumo 3232-12G und Ki Pro Go aus

Aja hat mit der Auslieferung der Kumo 12G-Kreuzschiene und des tragbaren Mehrkanal-Recorders Ki Pro Go begonnen.

Kumo 3232-12G

Kumo 3232-12G wurde für den Einsatz in Broadcast-, Produktions- und ProAV-Umgebungen entwickelt. Die Kreuzschiene unterstützt hohe Auflösungen und Bildraten sowie Formate mit hoher Farbtiefe und reduziert zudem die Kabelwege bei der Übertragung von 4K/UltraHD über SDI. Kumo 3232-12G bietet netzwerkbasierte und/oder physische Steuerung, mit dem zusätzlichen Vorteil eines neuen USB-Ports zur Konfiguration von IP-Adressen über die eMini-Setup-Software von Aja. Für 8K-Workflows ist Kumo 3232-12G auch für Multi-Port Gang-Routing ausgestattet.

Aja bietet die Kreuzschiene für 3.995 US-Dollar an (MSRP).

Wichtige Funktionen

12G-SDI Ein- und Ausgänge für bis zu 4K/UltraHD Unterstützung bei 60p

Kleines, tragbares 2HE-Gehäuse

Optimierte 4K/UltraHD-Signalführung über ein Kabel

Optionale redundante Stromversorgung

Re-Clocking div. SDI-Raten: 270 Mbit/s /1.483/1.485/2.967/2.970/5.934/5.940/11.868/11.880 Gbit/s

Unterstützung für Aja Kumo Control Panels

USB-Anschluss für einfache Konfiguration

Integrierter Webserver

5 Jahre Garantie und Support

Ki Pro Go

Aja liefert Ki Pro Go ab sofort aus. Ki Pro Go sieht äußerlich ziemlich ähnlich aus wie der Recorder Ki Pro Ultra Plus von Aja, bietet aber vier USB-Schnittstellen, an die sich handelsübliche USB-Laufwerke für die Aufzeichnung anschließen lassen. Der tragbare Mehrkanal-Recorder ist auf das H.264-Format festgelegt. Dabei kann er in HD oder SD mit bis zu 1080p 50/60 in H.264 speichern.

Aja bietet die Ki Pro Go für 3.995 US-Dollar an (MSRP).

Wichtige Funktionen