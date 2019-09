R&S SpycerPAM: Projektmanagement in der Postproduktion

Rohde & Schwarz kündigt das Production Asset Management SpycerPAM an, eine Software-Erweiterung für die Speicherplattform SpycerNode, die mit Tools von Adobe, Avid und Apple kooperiert.

Um Projektmanagement in der Postproduktion zu vereinfachen, hat Rohde & Schwarz ein neues Production Asset Management (PAM) entwickelt. Es soll die Projektverwaltung und Integration einer Vielzahl von Videobearbeitungs-Tools übersichtlicher und einfacher gestalten. Dabei kooperiert SpycerPAM mit Adobe Premiere Pro und After Effects, Final Cut Pro von Apple, sowie Avid Pro Tools und Media Composer. Damit will Rohde & Schwarz vor allem Postproduktionsunternehmen effizienteres Arbeiten ermöglichen.

Das Management von Zugriffsrechten, Proxy-Verwaltung und die Vermeidung von mehrfach gespeicherten Assets sind nur einige der Herausforderungen, die bei komplexen Filmprojekten auftreten können. Die SpycerPAM setzt genau dort an und soll das Projekt-Handling maßgeblich erleichtern. Sie bietet Funktionen wie Asset-Management, Rechtemanagement, Metadaten-Management, Proxy-Generierung und viele Features, die die Zusammenarbeit erleichtern. Statt die Anwender mit administrativen und Verwaltungsarbeiten zu belasten, soll SpycerPAM sie dabei zu unterstützen, sich voll auf ihre kreative Arbeit zu fokussieren.

SpycerPAM integriert die genannten Tools anderer Hersteller nahtlos und erstellt eigene sogenannte Projekt Mounts zur Projektverwaltung auf SpycerNode. Die Nutzer können mit verschiedenen Zugriffsrechten ausgestattet werden und sehen nur Assets und Projekte, für die sie eine Freigabe besitzen. Für die verwendeten Assets werden automatisch Proxys mit Vorschaufunktion generiert. Dabei spielt es keine Rolle, ob es sich um Videos oder etwa komplexe Photoshop-Dateien handelt. Die Vorschau ist immer nur einen Klick entfernt.

Intelligente Spiegelmechanismen verhindern, dass Assets verschiedener Projekte redundant auf dem SpycerNode-Speicher abgelegt werden. Damit reduzieren sie die benötigte Speicherkapazität nachhaltig. Darüber hinaus können mit dem integrierten web-basierten Preditor schnell Rohschnitte erzeugt, kommentiert und anschließend in das Bearbeitungs-Tool der Wahl verlinkt werden.

Die Speicherlösung R&S SpycerNode wurde auf der IBC 2018 erstmals vorgestellt (weitere Infos). Sie repräsentiert einen neuen und radikal anderen Ansatz für die unterschiedlichsten Anforderungen an Speicherlösungen für Media-Dateien. SpycerNode zeichnet sich durch hohe Verfügbarkeit, Skalierbarkeit und Redundanz aus.