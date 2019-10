Canon erweitert RF Objektivlinie

Canon vervollständigt die für 2019 angekündigte Roadmap der RF Objektivneuheiten für die EOS R: Das RF 70-200mm F2.8L IS USM ist das dritte Objektiv der RF Trinity Serie und das RF 85mm F1.2L USM DS das erste Porträtobjektiv mit Defocus Smoothing und RF Bajonett.

Während das RF 70-200mm F2.8L IS USM die noch bestehende Lücke im Brennweitenbereich schließt, ist das RF 85mm F1.2L USM DS nicht nur für ambitionierte Porträtfotografen eine interessante Neuheit. Zum Ende des Jahres 2019 hat der Hersteller nunmehr sechs RF Objektive für das EOS R System auf den Markt gebracht. Als drittes und aktuellstes Objektiv der Canon F2.8 Trinity Serie mit RF Bajonett ist das RF 70-200mm F2.8L IS USM extrem kurz und leicht. Es punktet mit einer Brennweite von 70-200mm und einer über den gesamten Brennweitenbereich hinweg konstanten Lichtstärke von 1:2,8 für Systemkameras mit 35mm-Vollformatsensor.

Das RF 85mm F1.2L USM DS stellt in der neuen RF Serie eine Ergänzung zum RF 85mm F1.2L USM dar. Es bietet dieselbe optische Qualität, verfügt jedoch zusätzlich über die DS Beschichtung von Canon (Defocus Smoothing). Damit ermöglicht das RF 85mm F1.2L USM DS ein besonders gleichmäßiges und weiches Bokeh, ohne dass dabei Kompromisse bei der Bildqualität hinzunehmen sind, sagt Canon.

RF 70-200mm F2.8L IS USM – leicht und kurz

Nach der Vorstellung des RF 24-70mm F2.8L IS USM und des RF 15-35mm F2.8L IS USM im August dieses Jahres rundet das RF 70-200mm F2.8L IS USM die Canon F2.8L Trinity Zoomobjektivserie ab. Das sind drei unverzichtbare RF Objektive mit einer hohen Lichtstärke von 1:2,8 und einem großen Zoombereich für hochwertige Aufnahmen und Resultate, so Canon.

Das RF 70-200mm F2.8L IS USM hat ein Gewicht von ca. 1.070 g und eine Länge von nur ca. 146 mm im eingefahrenen Zustand – das sind rund 28 Prozent weniger Gewicht und 27 Prozent weniger Länge als beim entsprechenden Modell mit EF Bajonett. Das RF 70-200mm F2.8L IS USM ist das erste RF Objektiv mit weißer Hitzeschutzbeschichtung – prädestiniert für jedes Wetter und jede Gelegenheit.

Das RF 70-200mm F2.8L IS USM bietet als erstes Canon Objektiv eine elektronische Innenfokussierung, bei der zwei Linsengruppen einzeln mit Dual Nano USMs gesteuert werden.

Ausgestattet mit Dual Nano USM garantiert das RF 70-200mm F2.8L IS USM in Kombination mit einer Kamera der EOS R Serie und dem Dual Pixel CMOS AF einen hochpräzisen AF bei Foto- sowie einen gleichmäßigen AF bei Videoaufnahmen, betont Canon. Diese Kombination reduziert bei Videoaufnahmen auch die Focus Breathing-Effekte. In Verbindung mit dem 5-Stufen-Bildstabilisator sind die Aufnahmen selbst bei längeren Belichtungszeiten und wenig Licht gestochen scharf – das erweitert die kreativen Möglichkeiten beim Fotografieren aus der freien Hand.

Das RF 85mm F1.2L USM DS – für Porträts

Canon umschreibt das RF 85mm F1.2L USM als gelungene Kombination aus hoher Blendenöffnung von 1:1,2 für selektive Schärfe mit einer Naheinstellgrenze von 85 cm und einer DS Vergütung, die für einen noch besseren individuellen Ausdruck sorgen soll. Das mit diesem Objektiv geschaffene Bokeh sei auch ideal, um Kino-Look zu erzielen.

Optisch herausragende Objektive dank neuen Designs

Das RF 70-200mm F2.8L IS USM ist das erste Objektiv seiner Klasse, bei dem Canon sein neues optisches Design umgesetzt hat. Durch die Verwendung eines größeren Linsendurchmessers und eines kurzen Auflagemaßes besteht deutlich mehr Flexibilität beim Objektivdesign als bei den EF Objektiven, wodurch eine hohe Abbildungsqualität erreicht wird. Um das zu gewährleisten, wird jede Aberration durch asphärische Linsen, UD-Linsen und Super-UD-Linsen korrigiert. Darüber hinaus wird eine SWC Vergütung (Sub Wavelength structure Coating) zur Verminderung von Linsenreflexionen und Streulicht eingesetzt.

Wie bei allen Canon Produkten wurde auch bei der Entwicklung des RF 70-200mm F2.8L IS USM und RF 85mm F1.2L USM DS das Feedback der Kunden berücksichtigt. Beide Objektive sind staub– und spritzwasserdicht.

Der konfigurierbare Steuerring beim RF 70-200mm F2.8L IS USM und RF 85mm F1.2L USM DS kann zur Einstellung von Blende, Belichtungszeit, ISO-Empfindlichkeit oder Belichtungskorrektur verwendet werden. Das RF 70-200mm F2.8L IS USM verfügt über eine neu entwickelte, kompakte Stativschelle, um bei Verwendung am Stativ schnell vom Hoch- ins Querformat oder zurück zu wechseln. Sie kann mit einem einfachen Handgriff entfernt werden.

RF 70-200mm F2.8L IS USM

Das weltweit kürzeste und leichteste Wechselobjektiv mit einer Brennweite von 70-200mm sowie einer Lichtstärke von 1:2,8 für Systemkameras5 mit 35mm-Vollformatsensor – ideal für Sport, Natur und Porträts.

Hohe konstante Lichtstärke von 1:2,8 über den gesamten Brennweitenbereich

5-Stufen-Bildstabilisator für Aufnahmen ohne Verwacklungsunschärfen

Extrem schnelle Fokussierung dank Dual Nano USM

Qualität der L Serie mit Staub- und Spritzwasserschutz

RF 85mm F1.2L USM DS

Leistungsstarke 85mm-Festbrennweite

DS Beschichtung für ein weiches und gleichmäßiges Bokeh

Extrem hohe Öffnung von 1:1,2 für selektive Schärfe

Konfigurierbarer Steuerring – zur direkten Einstellung von Belichtung/Blende/ISO

Qualität der L Serie mit Staub- und Spritzwasserschutz

Preise und Verfügbarkeiten

RF 70-200mm F2.8L IS USM 2.849 € UVP, voraussichtlich verfügbar ab November 2019

RF 85mm F1.2L USM DS 3.449 € UVP, voraussichtlich verfügbar ab Dezember 2019