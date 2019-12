Neue 4K-PTZ-Kamera von Panasonic

Eine 4K-PTZ-Kamera mit Ultraweitwinkel, das ist die AW-UE4 von Panasonic — jetzt ist sie verfügbar.

Zu den Besonderheiten der AW-UE4 gehört neben der 4K-Auflösung und einem Sichtfeld von 111°, dass sie auch relativ kompakt gebaut ist. Sie kostet rund 1.200 Euro (Netto-Listenpreis) und bringt eine Festbrennweite mit. Nun ist sie im Markt verfügbar.

Sie kann 4K-Videos in 30p ausgeben, aber auch HD-Signale stehen als Output bereit. Als Schnittstellen bietet die Kamera HDMI, LAN und USB. Videoübertragung, Kamerasteuerung und Stromversorgung können bei Bedarf mit nur einem Kabel (Power over Ethernet) laufen, die neue Kamera kann aber auch als USB-Kamera über einen PC verwendet werden.

Die AW-UE4 bringt eine fest installierte Festbrennweite mit, hat also kein optisches Zoomobjektiv: Man kann ausschließlich digital zoomen, also eine Ausschnittsvergrößerung durchführen.

Die Kamera bietet ja auch HD-Ausgangssignale an, will man sie in diesen Auflösungen nutzen, dann kann man sicher auch die Ausschnittsvergrößerung besser verschmerzen.







Für eine bessere Bedienbarkeit ist die Kamera außerdem RTMP-kompatibel (Real Time Messaging Protocol), was einen direkten Upload von Videos auf Live-Streaming-Portale ermöglicht. Zudem eignet sie sich auch für Live-Produktionen.

Dank der hohen Videoqualität in 4K und dem Weitwinkelobjektiv kommt die Kamera mit kleinen wie großen Räumen gleichermaßen zurecht und lässt sich optimal für die Aufnahmen von Vorlesungen, Meetings oder auch E-Sportproduktionen einsetzen, so Panasonic. Ein Stereomikrofon ist eingebaut, die Kamera kann also auch für Videokonferenzen genutzt werden.

Die Kamera kann um ±25° geneigt und um ±110° gedreht werden. Der Sensor ist ein 1/2,5-Zoll CMOS-Bildwandler.