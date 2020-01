ETC: Neue Film- und Studioleuchten Fos/4

ETC ist schon lange im Umfeld von Theater- und Bühnenbeleuchtung aktiv. Nun hat der Hersteller erstmals auch Filmleuchten entwickelt.

Die Film- und Studioleuchten von ETC heißen Fos/4 (Firmenschreibweise: fos/4). In englischer Sprechweise ergibt das gleich noch ein kleines Wortspiel: Phosphor.

Mit den Lichtpanels der Fos/4-Familie will ETC also in die Filmindustrie einsteigen — und um richtig zu bewerten, wer da an die Pforten dieser Branche klopft: ETC ist ganz sicher nicht irgendjemand, sondern hat einen umfassenden Bühnen- und Theaterportfolio aus eigenen Produkten im Angebot, rund 1.400 Mitarbeiter in 13 Niederlassungen arbeiten bei ETC.

Entsprechend haut ETC gleich mal auf den Putz: Die Fos/4 Panel Light-Familie bietet demnach konkurrenzlose Helligkeit und kompromisslose Farbqualität. Die Fos/4-Panel-Scheinwerfer werden in drei Panelgrößen und zwei Array-Optionen angeboten. Sie bringen eine eingebaute Effekt-Engine, NFC-Fähigkeit und kabellose Steuerung mit.

Das kommt nicht aus ungefähr: Bereits 2016 hat sich das hauseigene ETC-Forschungsteam aufgemacht, diese neuen Leuchten für den Filmmarkt zu entwickeln. Zukünftige Produktangebote sollten von dieser global agierenden Kommission vorangetrieben werden; eine mehrjährige branchenweite Studie zur Farbwahrnehmung diente als Entscheidungsgrundlage. Die Ergebnisse dieser Studie fließen jetzt in die Fos/4-Panel-Scheinwerferfamilie ein — mit hohem Anspruch, Licht für Studios und Kameras zu kreieren.

Die Fos/4-Scheinwerferfamilie ist in den drei Panel-Größen Small, Medium und Large erhältlich und liefert einzigartige Helligkeit in zwei Array-Optionen:

Lustr X8-Array – ein 8-Farben-Array zur Farbmischung. Das Dunkelrot des Arrays bereichert das Farbspektrum wesentlich; Hauttöne werden verstärkt, Blau-, Grün- und Bernsteinfarben erhalten eine unbekannte Tiefe.

Daylight HDR – ein steuerbares Weißlicht-Array, das mit einer Auswahl von sechs LEDs aus dem X8-Farbsystem eine natürliche Wärme bei der Wiedergabe von Hauttönen ermöglicht und für kältere Farbtemperaturen optimiert ist.

Die Scheinwerfer bieten ein konkurrenzloses Helligkeitsniveau und eine wählbare Correlated Color Temperature (CCT) von 1.900 bis zu 10.450 K – und das ohne jeden Kompromiss bei der Farbqualität, so zumindest der Hersteller.

Der Farbbildschirm und das User-Interface wurden mit Blick auf den Workflow beim Film konzipiert. Die Fos/4 Panel-Scheinwerfer bieten laut Hersteller nuancierte Farbsteuerung über den Vollspektrum-Colorpicker auf der Benutzeroberfläche. Die Anwender können jede Farbe individuell mischen (»Tune Function« für die hellste oder beste Spektralfarbe oder eine Mischung aus beiden) und problemlos als Preset speichern.

Das Design der Fos/4 Panel-Scheinwerfer erfüllt höchste ergonomische und ästhetische Ansprüche, so der Hersteller. Zu den Merkmalen gehören eine Griprail (eine Halterung, die als Montageort für die umfangreichen Zubehörteile dient), sowie Griffe, die gleichzeitig als Sicherheitskabelhalterung dienen, abgerundete Ecken und ein dezentes Finish in Industriegrau.

Zu den weiteren Features der Fos/4-Familie zählen: Near Field Communication (NFC)-Konfiguration über mobile Geräte; kabellose Steuerung über die Konsole mittels Multiverse Wireless Control-Protokoll (von City Theatrical) sowie eine Vielzahl von Effekten – wie Notbeleuchtung, Warnleuchte, Kamera-Blitzlicht und Party.

Wie alle ETC-Produkte werden auch die Fos/4-Panels in den USA gefertigt, mit der erweiterten ETC-Produktgarantie auf LED-Scheinwerfer von fünf oder zehn Jahren (Scheinwerfer/LED-Array) ausgeliefert und mit dem für ETC-typischen 24/7/365-Kunden-Support versehen.