ETC investiert in Flux Store

Das britische Posthouse Electric Theatre Collective investierte in Flux Store von Filmlight.

Um weiter wachsen zu können, suchte Electric Theatre Collective (ETC) nach einer Speicherlösung, weil das Unternehmen auch zunehmend in Longform-Formaten arbeitet, besonders in seinem neuen Studio in Whitechapel. ETC entschied sich für Flux Store von FilmLight als Speicher- und Media-Management-Lösung.

Wachstum als Treiber für Flux Store

Für ETC stehen kreative Spitzenleistungen im Fokus. Das Unternehmen ist in den vergangenen Jahren erheblich gewachsen und hat sich organisch in neue Bereiche entwickelt — vor allem Longform und Episodenfilme. Um dieses Wachstum zu unterstützen, ist ETC Anfang 2022 in seine neuen Räumlichkeiten in Whitechapel umgezogen, wo das Unternehmen eine dritte Suite sowie einen speziell eingerichteten Vorführraum und einen weiteren eigenständigen Vorführraum eingerichtet hat.

»Wir sahen, dass die wachsende Nachfrage ein Problem schuf, was Raumorganisation und Buchungen betraf«, erklärt Luke Morrison, Head of Colour von ETC. »Wenn wir weiter wachsen wollten, mussten wir und entwickeln, anpassungsfähiger und effizienter werden.«

»Wir mussten uns in die Lage versetzen, mehr Daten zu speichern und zu verwalten und sie im Vergleich zu Werbejobs auch länger aufzubewahren«, fügt Morrison hinzu. »Flux Store spielt somit eine wichtige Rolle für unser weiteres Wachstum, da dies die gleichzeitige Bearbeitung größerer Mengen und Projekte ermöglichte. Die Lösung macht die Verwaltung und den kreativen Prozess über alle unsere Baselight-Systeme hinweg rationeller.«

Flux Store

Flux Store ist letztlich ein schneller und äußerst kosteneffizienter, vernetzter Postproduktionsspeicher von FilmLight, der das interne Plattensystem mit hoher Bandbreite und die für Baselight entwickelte Cloud-Netzwerkinfrastruktur nutzt. Er kann in allen Facilities so einfach eingesetzt werden wie ein allgemeiner Speicher — und bietet gleichzeitig eine Lösung, die speziell für das Streaming hochauflösender Medien entwickelt wurde und sich in der Branche bewährt hat.

Flux Store unterstützt die leistungsstarke API von FilmLight, über die Software von Drittanbietern mit FilmLight-Produkten verbunden werden kann. Damit lassen sich gängige, aber zeitaufwändige Aufgaben wie die VFX-Transkodierung und das Suchen und Setzen von Metadaten automatisieren.

Außerdem wird ein Metadaten-Index verwaltet, was bedeutet, dass die Geschwindigkeit beim Conforming und File-Browsing erheblich erhöht wird — diese Aufgaben werden genauso schnell ausgeführt, wie auf einem lokalen Baselight-Speicher.

ETC zog auch Speicherlösungen von Drittanbietern in Betracht, aber als bestehender Baselight-Kunde erkannte das Unternehmen schnell, dass Flux Store das gleiche hohe Leistungsniveau bietet — mit dem zusätzlichen Vorteil der einfachen Integration in das bestehende Baselight-Cloud-Netzwerk.

Flux bei ETC

»Wir haben uns aus einer ganzen Reihe von Gründen für Flux Store entschieden. Er ermöglicht eine bessere gemeinsame Nutzung und Verwaltung von Projekten aus unseren Baselight-Systemen und wir können auch einen eigenen Speicher für das Colour-Team abtrennen«, kommentiert Morrison. »Und schließlich haben uns die Möglichkeiten der FilmLight-API mit dem Flux Store wirklich angesprochen — die Möglichkeit, unseren Workflow zu optimieren, ist ein echter Bonus.«

Alle Suiten von ETC arbeiten derzeit mit dem Flux Store, die Assistenten erledigen darüber die Vorarbeiten, und Flux Store ist auch der wichtigste Rendering-Knoten. »Flux Store hat sich nahtlos in unsere Facility integriert und unsere Workflows verbessert«, sagt Morrison. »Wir können jetzt unsere Quellmedien im Flux Store zentralisieren, anstatt sie auf ein bestimmtes Baselight-System zu übertragen und dort lokal zu speichern, was uns größere Flexibilität bei der Planung ermöglicht und bedeutet, dass wir anpassungsfähiger sind.«

ETC ist nun in der Lage, die Anzahl der in Produktion befindlichen Projekte zu erhöhen, was für die Bewältigung der vielfältigen Aufgaben von entscheidender Bedeutung ist. Außerdem können die Koloristen des Teams nun ihre kreativen Ambitionen besser ausleben.

»Die Coloristen sind immer die ersten, die sagen, wenn es Auswirkungen auf die Geschwindigkeit und den Komfort bei der Arbeit gibt — und ich freue mich, sagen zu können, dass seit der Installation von Flux Store einfach alles funktioniert«, so Morrison abschließend. »Flux Store hat unsere Erwartungen übertroffen und unsere Möglichkeiten erweitert.«