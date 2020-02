Atomos-Jubiläum: Sonderpreis für Ninja V

Weil das Unternehmen 10jähriges Jubiläum feiert, bietet Atomos in diesem Jahr Sonderpreise an. Start: der Recorder/Fieldmonitor Ninja V kostet jetzt 649 US-Dollar.

Ninja V ist ein 5-Zoll-HDR-Fieldmonitor, der 4K-Material in 60p aufzeichnen kann. Den Netto-Listenpreis hat Atomos auf 649 US-Dollar reduziert.

Der Ninja V kann 4K in 60p in den Formaten Apple ProRes und Avid DNxHR aufzeichnen. In Apple ProRes Raw kann er über HDMI bis zu 6K in 30p speichern.

Das Gerät bietet einen kalibrierten HDR-Bildschirm mit einer Helligkeit von 1000 Nit. Module für drahtlose Synchronisation und SDI-Ein- und Ausgang und eine ganze Palette von Monitoring-Tools bringt er ebenfalls mit. Außerdem weist Atomos auf ein robustes Gehäuse hin.

Die Reise von Atomos begann, als CEO Jeromy Young vor einem Jahrzehnt den originalen Ninja HD entwickelte und anbot, einen HDMI-Monitorrecorder.

Atomos war einer der Pioniere dieser Produktkategorie. Ninja ermöglichte es, mit einem kompakten Gerät in vielen Fällen bessere Bildqualität aufzunehmen, als es mit On-Board-Speichermedien möglich war.

Damit erleichterte Atomos, weil man direkt ProRes-Dateien aufnehmen konnte, den Transfer des Materials in Richtung Schnitt und Nachbearbeitung mit Programmen wie Apple Final Cut Pro, Adobe Premiere und Avid Media Composer.