Ninja-Fieldrecorder unterstützen FX6 per HDMI und SDI

Mit der neuen Firmware-Version V2 der Sony-Kamera FX6 unterstützen Atomos-Recorder Raw-Aufzeichnung via HDMI und SDI.

Eines der neuen Features der Firmware-Version V2 der Sony-Kamera FX6 (V2-Meldung, Praxistest) eröffnet sich im Zusammenspiel mit Fieldrecordern von Atomos: Ninja V und Ninja V+ können, sobald V2 auf der FX6 installiert wurde, im Format ProRes Raw sowohl über HDMI wie auch über SDI aufnehmen.

Bis jetzt war es üblich, dass Kompaktkameras Raw nur via SDI ausgeben können. Nun geht das mit der FX6 auch via HDMI, und damit stehen Filmemachern mehr Kamera-Setups offen, um in ProRes Raw aufzunehmen. Ninja V und Ninja V+ unterstützen die FX3 (Praxistest) und FX6 von Sony, um via HDMI mit Auflösungen von bis zu 4,2 K und bis zu 60 fps in Raw aufzuzeichnen.

Für SDI-Anwender bietet die Verwendung von SDI-Verbindungen nach wie vor einige Vorteile, aber nun stehen eben bei FX3 und FX6 auch HDMI für die Raw-Aufzeichnung offen. In der Praxis können nun Anwender beider Kameras frei entscheiden, ob sie lieber per SDI oder HDMI arbeiten wollen. Vorbedingung von Atomos-Seite ist, dass im Recorder die AtomOS-Firmware v10.72 oder höher vorliegt.

Atomos-Kunden, die SDI-Konnektivität wünschen, müssen das SDI-Modul zum Ninja V/V+ hinzufügen. Für die Raw-Unterstützung, einschließlich HDMI-Cross-Konvertierung, kann die Aktivierung der zusätzlichen Raw-Lizenz online über das Portal my.atomos.com abgeschlossen werden. Dann kann man auch mehr als 4,2 K und 60 fps in Raw nutzen: dann sind 4K mit bis zu 120 fps via SDI möglich.

»Wir sind bestrebt, Filmemachern auf der ganzen Welt innovative Lösungen zu bieten. Die Einführung der ProRes-Raw-Aufnahme über HDMI für die beliebte FX6-Kamera von Sony beweist unser Engagement, unsere Kunden zu unterstützen, ihnen zu helfen, Fortschritte zu machen und die Erwartungen bei der Verwirklichung ihrer kreativen Träume zu übertreffen«, sagt Estelle McGechie, CEO von Atomos.

Die Vorteile von ProRes Raw fasst Atomos so zusammen: Überschaubare Dateigrößen beschleunigen und vereinfachen die Dateiübertragung, Bearbeitung, Medienverwaltung und Archivierung. ProRes Raw wird von Final Cut Pro, Adobe Premiere Pro und Avid Media Composer sowie von anderen Anwendungen wie Assimilate Scratch, Colorfront, FilmLight Baselight und Grass Valley Edius vollständig unterstützt.