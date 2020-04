Newtek: 4K-PTZ-Camera für NDI

PTZUHD ist eine PTZ-Kamera, die über ein Standardnetzwerk 4Kp60-Signale direkt an NDI-kompatible Endgeräte übertragen kann.

NewTeks PTZUHD-Kamera kann UHD-Videos in hoher Qualität mit nativer Unterstützung für Auflösungen bis zu 2160p 60 unter Verwendung eines 30-fachen optischen Zoomobjektivs und eines hochwertigen Sony CMOS-Sensors aufnehmen.

»Im Moment ist nichts wichtiger als die schnelle und effektive Übertragung von wertvollen Informationen. Mit dieser 4K-PTZ-Kamera kann eine Person mit einem TriCaster eine unglaubliche Live-Show produzieren«, sagte Dr. Andrew Cross, Präsident der Forschungs- und Entwicklungsabteilung der Vizrt Group. »Dies war noch nie so relevant wie heute, wo es wichtiger ist, die Kosten zu senken, weniger Leute am Set zu haben und eine Story ins Internet zu bringen. PTZUHD ist die erste PTZ-Kamera in Broadcast-Qualität, die mit IP für die Zukunft gerüstet ist.«

Die NewTek PTZUHD-Kamera bietet laut Hersteller eine hochmoderne NDI|HX-Implementierung. Das Ergebnis ist eine geringere Latenzzeit bei geringer Bandbreite, die das Netzwerk weniger belastet.

Nur eine einzige Ethernet-Verbindung ist für Einrichtung, Stromversorgung, Betrieb und Signalübertragung erforderlich. Die Kamera lässt sich mit dem TriCaster Mini 4K und dem TriCaster TC1 kombinieren. Sie ist ab sofort erhältlich und soll 4.995 Dollar kosten (USMSRP).