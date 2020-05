Panasonic: keine IBC2020-Teilnahme

Panasonic hat sich dazu entschieden, nicht an der IBC2020 teilzunehmen. Stattdessen möchte das Unternehmen Partner und Kunden durch Online-Initiativen erreichen.

Um trotz Absage bei der IBC2020, eng im Kontakt mit Partnern und Kunden zu bleiben, hat Panasonic mit der Technology Experience Zone einen eigenen Online-Bereich eingerichtet. Dort will das Unternehmen den Austausch von Fachwissen und Informationen für die Broadcast- und ProAV-Branche insgesamt fördern — auch über die IBC2020 hinaus.

»Es war eine sehr schwierige Entscheidung. So sehr wir uns jedes Jahr darauf freuen, Besucher bei dieser wichtigen Branchenveranstaltung willkommen zu heißen, so sehr müssen wir dem Wohlergehen unserer Mitarbeiter, Partner und Teilnehmer Priorität einräumen«, sagte André Meterian, Director of the Professional Video Systems Business Unit für EMEA.

»In der Zwischenzeit werden wir uns auf zusätzliche Aktivitäten konzentrieren und mit Partnern und Branchenführern zusammenarbeiten. Dabei wollen wir kontinuierlich neue Inhalte für unsere Technology Experience Zone entwickeln, darunter Live-Streaming, Webinare, Video-Podcasts und Schulungen.«

»Dieses Angebot werden wir stetig ausbauen. Wir wollen damit virtuellen Mehrwert bieten, um sicherzustellen, dass wir unsere Kunden mit den neuesten Inhalten von Panasonic Broadcast & ProAV unterstützen können«, erläutert André Meterian.

Vor Panasonic hatten vor kurzem schon Arvato und Vidispline, sowie einige kleinere Unternehmen bekanntgegeben, im Jahr 2020 nicht in Amsterdam bei der IBC teilzunehmen.

2006 war Panasonic — damals natürlich aus ganz anderen Gründen als aktuell — der IBC ferngeblieben. Damals waren neben Panasonic auch Avid nicht mit eigenen Ständen in den Hallen in Amsterdam vertreten (Meldung, Kommentar).