Logic Portal: Framework für Medien-Workflows

»Portal« ist eine Lösung, mit der sich komplexe Medien-Workflows und Cloud-Lösungen einfacher planen und realisieren lassen sollen. Im Video sprechen Christophe Bingemer und Jens Gnad, beide Geschäftsführer bei Logic, über diese Entwicklung und erklären, was Portal leisten kann.

In der Welt von Cloud- und KI-Lösungen gibt es viele Fragen und oft auch Berührungsängste: Produkte sind längst nicht mehr selbsterklärend, Softwares bieten unterschiedlichste Funktionen, doch was sie genau leisten, erschließt sich oft nicht auf den ersten Blick. Logic Media Solutions hat deshalb mit Portal eine Lösung entwickelt, die es erleichtern soll, komplexere Medien-Workflows zu planen und zu realisieren.

Anfangs noch als technisches Produkt geplant, will Portal in der aktuellen Version nicht nur die Technik bereitstellen, sondern auch die passende Methodik. Portal sei somit einerseits ein Mindset, um ein Projekt agil zu planen und umzusetzen, andererseits liefere es das Frontend und die Produkte von Partnern, um die Projekte umzusetzen.







Die Methode

Logic stellt fest, dass es angesichts neuer Technologien wie Cloud oder KI zunehmend schwieriger geworden sei, Projekte im Broadcastbereich mit den klassischen Methoden umzusetzen. So sei die Idee für das Mindset von Portal entstanden. »Wir haben erkannt, dass wir den Broadcastkunden aus dem Medienbereich ein Grundverständnis für Agilität in der Software- und Projektentwicklung nahe bringen möchten«, so Gnad. Deshalb biete Logic in dem Framework Portal nun einen Kurs an, der diese Grundlagen und Prinzipien beim Kunden vor Ort in kleinen Gruppen mit Fokus auf den Broadcastmarkt vermittle.

Die notwendige Technik

Christophe Bingemer konstatiert, dass Logic von vielen als Reseller oder Distributor wahrgenommen werde. Mit Portal biete man mittlerweile aber deutlich mehr als den reinen Produktvertrieb. Amazon Web Services etwa können über das Frontend von Portal als integrierte Lösung angeboten werden. Die Produkte der Technikpartner von Logic, beispielsweise MAM-Lösungen Vidispine/Arvato oder kognitive Services von Fraunhofer IAIS, seien innerhalb von Portal über sogenannte Konnektoren verfügbar.