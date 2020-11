Webcam-Update für Blackmagic Video Assist

Nutzer können Video Assists nun an ihren Computer anschließen und Livevideo mithilfe aller wichtigen Streaming-Softwares und -Plattformen bei voller HD-Auflösung in 1080p-Qualität streamen.

Blackmagic Design hat das Blackmagic Video Assist Update 3.3 herausgebracht. Das Update liefert Webcam-Unterstützung über den USB-C-Anschluss von Blackmagic Video Assist 3G und Blackmagic Video Assist 12G HDR Modellen. Nutzer können die Geräte nun an Computer anschließen und Livevideo mithilfe aller wichtigen Streaming-Softwares und -Plattformen bei voller HD-Auflösung in 1080p-Qualität streamen. Softwares wie Open Broadcaster, YouTube Live, Facebook Live, Skype, Zoom, Twitch und weitere erkennen den Video Assist als gewöhnliche Webcam. Das Blackmagic Video Assist Update 3.3 unterstützt die Auswahl von Kanälen fürs Audiomonitoring auf den Blackmagic Video Assist 3G Modellen sowie XLR-Audiomapping auf dem Blackmagic Video Assist 7″ 3G.

Der Blackmagic Video Assist ist ein in einem Gerät vereinter tragbarer Monitor, ein professioneller Recorder, ein portables Oszilloskop und zudem noch Sucher. Darüber hinaus bietet er diverse Aufzeichnungscodecs und erweitert jede SDI– und HDMI-Kamera um einen größeren Bildschirm. Im neuen Design stecken vier integrierte Scopes, eine noch bessere Fokussierhilfe, ein Tally-Indikator und 3D-LUTs. Die 3G-Modelle unterstützen Formate bis 1080p/60, die 12G-HDR-Modelle sogar bis 2160p/60. Für HDR-Digitalfilm- und Außenaufnahmen im Sonnenlicht verfügen die 12G-HDR-Modelle über einen helleren Touchscreen. Außerdem unterstützen sie Blackmagic-RAW-Aufzeichnungen von kompatiblen Kameras.

Details zu den Video Assist liefert dieser Testbericht, den film-tv-video.de im Juni 2020 veröffentlicht hat.

»Die Erweiterung des Blackmagic Video Assist um Webcam-Unterstützung über den USB-Anschluss ist eine äußerst mächtige Neuerung, weil man seinen Dreh jetzt direkt live an Kunden streamen kann. Livestreams von einem externen Standort via Skype oder Zoom an Kunden in aller Welt werden somit zur Realität«, so Grant Petty, CEO von Blackmagic Design. »Obendrein kann der Blackmagic Video Assist jetzt als leistungsstarke Streaming-Oberfläche zum Verbinden von SDI- und HDMI-Equipment und für internes Video- und Waveform-Monitoring fungieren. Das Update ist wirklich fantastisch und noch dazu kostenfrei.«

Funktionsmerkmale des Blackmagic Video Assist Webcam-Updates