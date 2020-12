Matrox Vero Signalgenerator und Diagnosewerkzeug für ST 2110

Vero bietet Broadcastern, Systemintegratoren und Herstellern einen ST 2110-Referenzstandard, um Geräte zu validieren und einen zuverlässigen Broadcast-Betrieb in ST 2110-basierten Umgebungen zu gewährleisten.

Matrox Video kündigt an, dass das Vero ST 2110-Signalgenerator- und Diagnose-System für SMPTE ST 2110-Netzwerkumgebungen ab sofort ausgeliefert wird. Als All-in-One-System kombiniert Vero einen vollständig einstellbaren Pattern-Generator und eine Signaldiagnose mit EBU LIST in einem einzigen Tool, sodass Broadcaster, Systemintegratoren und Hersteller von ST 2110-Geräten und -Umgebungen die ST 2110-Ausrüstung vor dem Einsatz auf Konformität überprüfen können.

Eine SMPTE ST 2110-vernetzte Umgebung muss alle Vorteile einer IP-Infrastruktur bieten, damit sie nützlich ist. Dies kann erreicht werden, wenn die Infrastruktur gut verwaltet wird und die Edge-Geräte die Spezifikationen einhalten, betont Matrox. Vero stelle sicher, dass jedes neue Gerät korrekt und nahtlos mit anderen ST 2110-Geräten zusammenarbeite – und den Sendebetrieb aufrechterhalte – wenn es an eine On-Air-Produktionsumgebung angeschlossen werde. Darüber hinaus kann die Matrox Vero bei Problemen helfen, die Ursache des Problems zu diagnostizieren.

Die Funktionen von Matrox Vero:

ST 2110-Referenzsender: Bietet einen einstellbaren ST 2110-Referenzsender, mit dem Benutzer die Konformität und Belastbarkeit des Empfängers in idealen bis Worst-Case-Szenarien testen können.

PCAP-Aufzeichnung: Erfasst eine perfekte Nachbildung des Netzwerkverkehrs – einschließlich UHD-Videoströme – in einer PCAP-Datei zur ST 2110-Diagnose.

EBU LIST-Integration: Das anerkannte EBU LIST-Diagnosetool (European Broadcasting Union Live IP Software Toolkit) ist auf dem Gerät vorinstalliert und ermöglicht dem Anwender einen einfachen Zugriff.

HD/Full HD/UHD: Verfügt über zwei unabhängige Ausgangskanäle, die jeweils ein Video, bis zu vier Audiosignale und einen zusätzlichen Datenfluss erzeugen können. Jeder der beiden Kanäle kann auch für unabhängige Videoauflösungen und Bildraten – bis zu UHD bei 60 FPS – verwendet werden, was es Herstellern von ST 2110-Geräten ermöglicht, mehrere Auflösungen gleichzeitig zu verifizieren, einschließlich der Unterstützung von ST 2022-7.

Intuitive webbasierte Schnittstelle: Funktioniert mit jedem Webbrowser und ermöglicht es Anwendern, Diagnosetools von jedem PC, Tablet oder mobilen Gerät im Netzwerk zu bedienen.







»Testen ist der Schlüssel zur Interoperabilität, und Matrox Vero spielt eine wichtige Rolle, um sicherzustellen, dass jedes neue ST 2110-Gerät, das in ST 2110-Infrastrukturen eingeführt wird, die SMPTE-Standards und Industrienormen genau erfüllt«, so Francesco Scartozzi, VP of Sales and Business Development, Broadcast and Media Group bei Matrox Video. »Eine Testumgebung, die reale Bedingungen nachbildet, unterstützt durch einen vollwertigen Signalgenerator und ein Diagnosewerkzeug, gibt den Benutzern die Möglichkeit, die funktionalen Grenzen und Einschränkungen ihrer Technologie oder Produktionsumgebung zu kennen. Dieses Wissen ist von entscheidender Bedeutung, da Broadcaster weiterhin eine ständig wachsende Anzahl von ST 2110-Geräten für ihre Einrichtungen evaluieren.«