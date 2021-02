X-Cross Haft-Trägersystem

Das Universal-Trägersystem X-Cross eignet sich für Fahrzeuge und große Lasten und ist für eine maximale Zug-/Haltekraft von 450 kg ausgelegt.

Als Untergrund für dieses Trägersystem mit fünf Haftpunkten eignen sich alle glatten metallischen und nichtmetallischen Oberflächen, wie z.B. Holz, Kunststoff, Glas und Aluminium. Das System besteht aus einem Basisträger (Grundfläche 50 x 50 cm oder 60 x 50 cm) und einer Adapterplatte zur Aufnahme unterschiedlicher Geräte und Halter.

Der Basisträger lässt sich ohne Werkzeug schnell und einfach installieren. Indikatoren zeigen den Zustand der Haftung an. Es lassen sich Geräte mit Normzapfen (Lampen, Scheinwerfer), Schraubverankerungen (Schwenk-Neige-Köpfe, Fahrzeugleitern) oder unterschiedliche Kamerabefestigungen montieren. Weitere Adapterplatten werden auf Anfrage gefertigt.

Das Produkt ist eine Eigenentwicklung der Berliner Firma Loracs und ist ab Februar in unterschiedlichen Ausführungen lieferbar. Erste Kundentests, z.B. beim belgischen Militär, bestätigen die enorme Haftkraft. Dort überzeugte ein kleineres Vier-Punkt-System im Gelände und auf Feldwegen bis 40km/h und auf befestigter Straße bis 90km/h.

Die Basissysteme werden in Alu oder für Spezialanwendungen in V4A (Stahl, salzwasserbeständig) gebaut. Loracs bietet Interessenten Testsysteme an. (Kontakt: martin.fischer@loracs.de, www.loracs.de)

