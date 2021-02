Teradek kündigt Encoder Vidiu X an

Teradek Vidiu X ist ein All-in-One HD-Streaming-Encoder und arbeitet mit H.264-Videokompression.

Vidiu X nutzt H.264-Videokompression fürs HD-Streaming auf Streaming-Plattformen wie Facebook Live, YouTube Live, Twitch und Ustream. Die kleine Box wurde für Streamer entwickelt, die eine Videoauflösung von 1080p und einen Encoder suchen, der HDMI-kompatibel mit Kameras, Mischern und Mediaplayern ist.

Teradek Vidiu X

»Covid-19 hat die Online-Medienlandschaft nachhaltig verändert, da Millionen von Menschen mehr Zeit als je zuvor damit verbringen, live gestreamte Inhalte anzuschauen«, sagt Michael Gailing, Vice President & General Manager für Live Production Produkte bei Teradek. »Vidiu X ist unser Beitrag zu diesem sich schnell verändernden Markt und macht es für Schulen, Gotteshäuser und kleine Unternehmen einfacher denn je, Live-Events in professioneller Qualität zu produzieren und zu streamen.«

Streaming per Smartphone?

»Smartphones sind vielleicht die einfachste Möglichkeit, Live-Videos online zu streamen. Aber Content Creator brauchen etwas viel Leistungsfähigeres, um qualitativ hochwertige, ansprechende Live-Inhalte zu erstellen«, erklärt Gailing. »Vidiu X lässt sich auch nahtlos in größere Multi-Kamera-Produktionen integrieren. Und mit der eingebauten Netzwerkanbindung ermöglicht Vidiu X das zuverlässige Streamen von nahezu jedem Standort aus.«

Vidiu X lässt sich an Kameras, Hardware-Switcher und Mediaplayer mit HDMI-Ausgängen anschließen, so dass dem Anwender mehrere Videoquellen zur Auswahl stehen.

HD-Qualität

Streaming ohne einen Encoder ist mit erheblichen Einschränkungen verbunden, einschließlich hoher Audioqualität, Leistung und Stabilität. Vidiu X wurde für 1080p60-Video entwickelt und ist mit einer Vielzahl von Produktionsgeräten kompatibel. So können Benutzer eine deutlich verbesserte Videoqualität präsentieren, ohne sich Sorgen machen zu müssen, dass ihre Streams abfallen.

Streaming auf mehrere Plattformen gleichzeitig

Mit Sharelink, der Cloud-Streaming-Plattform von Teradek, können Benutzer an mehrere Streaming-Ziele gleichzeitig senden, einschließlich mehrerer Facebook-Seiten oder einer Kombination aus verschiedenen sozialen Medien und Online-Videoplattformen.

Für Benutzer, die eine bessere Kontrolle über ihre Netzwerkverbindung wünschen, ist Sharelink von Teradek ein zusätzlicher Service für Vidiu X, der es den Benutzern ermöglicht, die Bandbreite von Ethernet, WiFi, USB-Modem und mehreren LTE-Verbindungen zu einem einzigen robusten Uplink zu kombinieren, um qualitativ hochwertigere und zuverlässigere Übertragungen von jedem Standort aus zu ermöglichen.

Dank seiner kompakten Größe und Portabilität lässt sich der Vidiu X leicht an Kameras montieren und an mehr Aufnahmeorte mitnehmen. Außerdem wird er über USB-C mit Strom versorgt, was es einfach macht, Streams den ganzen Tag über laufen zu lassen.

Nahtlose Einrichtung mit der Vidiu App

Mit der Vidiu App für iOS und Android können Nutzer ihre Ziele, Stream-Einstellungen und Netzwerkverbindungen lokal konfigurieren – alles von ihrem Smart Device aus. Die Benutzer können sogar den Live-Feed direkt von der App aus überwachen, um sicherzustellen, dass alles gut aussieht.

Weitere Merkmale

USB-C für die Verwendung mit Power Banks

WiFi-6 für höhere Datenraten und bessere Leistung bei stark ausgelasteten Netzwerken

Sharelink (Teradeks Cloud-Streaming-Plattform) für Bonding und Multi-Destination-Streaming (optionaler Service)

Vidiu X ist ab 699 US-Dollar zu haben.