Neue WDR-Hörfunkwagen

Broadcast Solutions hat zusammen mit dem WDR zwei neue, identisch aufgebaute Hörfunkwagen konzipiert und der Systemintegrator hat sie anschließend für den Sender gebaut.

Die neuen Fahrzeuge, die Broadcast Solutions gebaut hat, sind bereits beim Kölner Sender bei Produktionen im Einsatz. Die zwei Fahrzeuge sind Teil eines Gesamtpakets, das auch einen dritten Video-Übertragungswagen umfasst. Die drei Fahrzeuge sind im Verbund technisch perfekt aufeinander abgestimmt und können bei Bedarf gemeinsam genutzt werden.

Das Prinzip: Ist bei einer großen Produktion die Audio-Regie im Video-Fahrzeug nicht mehr ausreichend, kann die Audio-Regie komplett in einen der Hörfunkwagen ausgelagert werden (Ü-Wagen-Meldung). Die Steuerung der Audiotechnik im Video-Übertragungswagen erfolgt dann vom Hörfunkwagen aus.

Beide Fahrzeuge werden dazu via Glasfaserkabel verbunden und sämtliche Steuerungsdaten sowie Audio- und Video-Signale werden darüber verteilt.

Ein wichtiges Ziel des WDR war es, zwei Hörfunkwagen zu erhalten, die in einem insgesamt kleineren Format aber die prinzipiell gleiche Funktionalität und Akustikwerte erreicht werden, wie in größeren Fahrzeugen. Broadcast Solutions konzipierte die Ü-Wagen als transporter-ähnliche Fahrzeuge mit Kofferaufbau, die mit kompletter Ausstattung unter 7,5 Tonnen wiegen.

Die Herausforderungen für den Systemintegrator bestanden hierbei vor allem in der Planung und in der akustischen Außendämmung. Letztere muss bei insgesamt geringerem Gesamtgewicht die gleichen Schalldämmungseigenschaften bieten, wie bei größeren Fahrzeugen, bei denen aber viel höhere Gewichte für die Dämmung möglich sind. Großes Augenmerk legte Broadcast Solutions aber nicht nur auf die Dämmung von Außengeräuschen, sondern auch auf die gute akustische Umgebung im Innenraum der Hörfunkwagen.

Weitere Herausforderung waren die Bereitstellung von ausreichendem Stauraum: alle benötigten Tonmaterialien (Mikrofone, Stative, etc.) können direkt im Fahrzeug mitgeführt werden, wodurch ein separates Rüstfahrzeug überflüssig blieb. Die allgemein sehr umfangreiche technische Ausstattung und der Einbau einer USV, erfolgten auch unter der Vorgabe, dennoch unter 7,5 Tonnen Gesamtgewicht zu bleiben. Dennoch konnte erreicht werden, dass autarker Batteriebetrieb bis zu 90 Minuten sichergestellt ist.

Audio- und Video-Equipment

In der Audioregie arbeitet eine Lawo-Konsole (mc²56 MKIII mit 48 Fadern) mit Lawo Nova 73 Core. Zur Anbindung an den Videowagen und als Video-Kreuzschiene ist ein Riedel MicroN System im Einsatz.

Um Hörfunkwagen und Video-Ü-Wagen einfach zu verbinden und die Steuerung zu vereinfachen, setzt Broadcast Solutions auch in den Hörfunkwagen auf das Steuerungssystem Hi, das in-house entwickelt wird. Durch vereinfachte und touch-basierte User-Interfaces ist die Konfiguration eines Fahrzeugs oder auch eines Fahrzeugverbundes einfach durch die Techniker des WDR zu gewährleisten, ohne externen Support in Anspruch nehmen zu müssen. In den Fahrzeugen ist das Riedel MicroN HD (Hörfunkwagen) und UHD (Video-Übertragungswagen) Kreuzschienensystem verbaut (Meldung), das in der UHD-Variante bis zu 400 G Backbone Konnektivität möglich macht und die Verbindung und den Signaltransport zwischen den Fahrzeugen vereinfacht. Zur Verbindung der beiden Fahrzeuge wird eine Glasfaserverbindung mit einem einzigen Kabel verwendet.

Fahrzeug:

Iveco Daily 70C18A8/P

zul. Gesamtgewicht 7,49 t

Fahrzeuglänge 7,6 m

Fahrzeugbreite 2,3 m

Räume: Tonregie und Geräteraum

Arbeitsplätze: Toningenieur, Tontechniker und Tonmeister

USV-System für 90 min Batteriebetrieb des gesamten Fahrzeugs

Hydraulikanlage für Stabilisierungsstützen

Audiosystem:

Audiomischer Lawo mc²56 MKIII mit 48 Fadern

Audiokreuzschiene Lawo Nova73

Audio-I/O Directout

Stageboxen 2x Lawo mc² Compact-I/O

Audioworkstation 2x Steller High-End Audio DAW

Abhörlautsprecher Genelec 8341 AP

Effektgeräte Lexicon, Waves, TC-Electronic, Magix, UAD

Kommandoanlage Riedel Artist 32

Funkgeräte Riedel Riface

Taktgeber Tektronix SPG8000A

Videokreuzschiene Riedel MicroN HD

Steuersystem Hi

Videorecorder Blackmagic Hyperdeck

Monitore 2x 32 Zoll Philips, 5x 24Zoll Iiyama

PTZ-Kamera Panasonic

IT-System:

Netzwerkswitches 2x Fortinet 48-Port

Firewall Fortinet

PC 5x Fujitsu, Apple

KVM-System Ihse Draco Tera Enterprise mit 48 Ports

Übertragungssystem Fortinet LTE