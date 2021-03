Canon präsentiert PTZ-Kameras

Canon steigt ins PTZ-Business ein und kündigt zum Start die drei PTZ-Kameras CR-N500, CR-N300 und CR-X500 an. Ergänzt wird das Angebot durch die Fernbedienung RC-IP100, über die sich die Schwenk-, Neige- und Zoomfunktionen der Kameras fernsteuern lassen.

Mit den der Einführung der neuen PTZ-Kameras reagiere man auf die steigende Nachfrage nach Inhalten und den Bedarf an kleineren, effizienteren Produktionsmethoden, sagt Canon. Allein in der Zeit zwischen März und April 2020 sei der Remote-/Streamingbereich um 45 Prozent gewachsen, ergänzt der Hersteller.

Die PTZ-Kameras CR-N500 und CR-N300 eignen sich laut Canon für den Einsatz in geschlossenen Räumen, die CR-X500 wurde hingegen für den Außenbereich entwickelt. Gemeinsamer Nenner der drei neuen Modelle sind die fortschrittlichen Imgaging- und Netzwerktechnologien von Canon, die hochwertiges 4K-UHD-Material mit vielseitiger IP-Protokollkompatibilität ermöglichen sollen. Dazu gehört ebenfalls das neu entwickelte XC-Protokoll, das einen einfachen und effizienten Remote-Produktionsworkflow ermöglicht. Zusammen mit der Fernbedienung RC-IP100 und der Remote Camera Control Application erlaubt das neue XC-Protokoll laut Canon einen optimalen Workflow mit anderen kompatiblen Canon Videoprodukten innerhalb einer Produktion. Hierfür wird Canon eine neue Firmware veröffentlichen, durch welche Kameras aus der Cinema EOS Serie mit dem neuen Remote-Produktionssystem kompatibel werden und ein flexibles, durchgängiges Angebot entsteht, das die Videoanforderungen des Remote-Produktionsmarktes bedient.

IP-Kompatibilität

Die neuen Kameras CR-N500 und CR-N300 bieten sowohl IP-Streaming als auch die IP-Steuerung für hochwertige Live-Produktionen. Beide Kameras unterstützen diverse Protokolle wie RTMP/RTMPS, NDI|HX , RTP/RTSP und den von Canon neu entwickelten XC-Protokoll-Standard. Sie ermöglichen das Streaming direkt an das ausgewählte Content Delivery Network für eine effizientere Produktion. Zur weiteren Optimierung der Arbeitsabläufe unterstützt die CR-N500 die Modi Canon Log 3 und Wide DR, um sowohl für Live-Streams als auch aufgezeichnete Inhalte, die für die Postproduktion bereit gestellt werden, bestmögliche HDR-Ergebnisse zu erzielen.

Die CR-X500 eignet sich im Unterschied zu den beiden anderen Kameras für Außenaufnahmen. Sie verfügt über ein robustes, wasser- und staubdichtes Gehäuse (Schutzklasse IP55), eine Fernsteuerungsfunktion via serieller Schnittstelle und ein integriertes Reinigungskonzept mit einem mechanischen Wischer. Dies vermeide eine durch Regen und Nässe bedingte Qualitätsbeeinträchtigung der Aufnahmen, betont Canon.

Die Canon PTZ-Kameras sind so konzipiert, dass sie sich dank einer Reihe gängiger Anschlussmöglichkeiten gut in bestehende Workflows integrieren lassen. Sowohl die CR-N500 als auch die CR-N300 sind sehr flexibel und unterstützen eine breite Palette von Einsatzbereichen. Dazu gehören Power over Ethernet (PoE+), HDMI und 3G-SDI. Die CR-N300 bietet darüber hinaus eine zusätzliche USB-Schnittstelle. Damit Broadcaster eine hervorragende Bildqualität liefern und sich in bestehende Workflows integrieren können, verfügt die CR-X500 über eine hochwertige 12G-SDI-Schnittstelle, um 4K UHD mit bis zu 60p über ein einziges Kabel auszugeben.

Bildqualität

Um der Nachfrage nach 4K gerecht zu werden, sind alle PTZ-Kameras mit den jüngsten Imaging-Technologien von Canon ausgestattet. CR-N500 und CR-N300 arbeiten mit einem Digic DV6 Prozessor und erreichen 4K UHD 30p bei 4:2:2 10-Bit. Die CR-X500 verfügt über zwei Digic DV6 Prozessoren und gibt bis zu 4K UHD 60p bei 4:2:2 10-Bit aus. CR-N500 und CR-X500 sind mit 1,0-Zoll-Typ CMOS-Sensoren ausgestattet, die für tadellose Videoaufnahmen in Broadcast-Qualität sorgen. Der Dual Pixel CMOS AF, den man auch von Kameras aus Canons Cinebereich her kennt, bietet eine präzise und schnelle Fokussierung, was normalerweise besonders bei 4K-Produktionen eine Herausforderung darstellt. Die CR-N300 verfügt ebenso über den Dual Pixel CMOS AF, der auch bei schwachem Licht einen genauen und schnell arbeitenden Autofokus liefert, sowie einen 1/2,3-Zoll-Typ CMOS-Sensor und stellt so eine perfekte Lösung für das Live-Streaming, beispielsweise im Bildungsbereich, dar.

Dank der branchenführenden Technologie von Canon überzeugen alle Modelle mit optischer 4K-Auflösung über den gesamten Zoombereich. Damit erfolgt auch die Überbrückung größerer Distanzen ohne Qualitätsverlust. CR-N500 und CR-X500 verfügen über einen 15fachen und die CR-N300 über einen 20fachen optischen Zoom. Alle Kameras sind mit einer Bildstabilisierung ausgestattet, um vom Weitwinkel- bis zum Telebereich verwacklungsfreie Aufnahmen zu liefern. Die CR-X500 verfügt zusätzlichen über einen 30fach Advanced Zoom bei der Aufnahme in Full HD – ideal für Nahaufnahmen von weit entfernten Objekten.

Präzise Steuerung

Bei CR-N500 und CR-N300 lässt sich der Schwenk- und Neigeantrieb in Schritten von 0,1°/Sekunde hochpräzise ansteuern. Dies erlaubt eine reibungslose Bedienung mit variabler Geschwindigkeit. Die vielseitigen PTZ-Modelle CR-N500 und CR-N300 sind mit der Fernbedienung RC-IP100 und der Remote Camera Control Application per IP sowie ausgewählten Controllern von Drittanbietern kompatibel und lassen sich problemlos in bestehende Setups integrieren. Die CR-X500 ermöglicht außerdem den Anschluss der RC-IP100 über eine serielle Schnittstelle.

Über die Fernbedienung RC-IP100 lassen sich zudem bis zu 100 PTZ-Kameras gleichzeitig steuern. Sie bietet eine verbesserte Kontrolle über eine Reihe von Einstellungen, wie z. B. Fokus, Weißabgleich und Belichtungszeit. Außerdem verfügt sie über einen Multifunktions-Joystick und eine professionelle Zoomwippe für die schrittweise Bewegung der Kamera und den sanften Übergang zwischen Weitwinkel- und Telezoom. Diese Mehrzwecksteuerung vereinfacht die Bedienung und sorgt für professionelle und hochwertige Ergebnisse. Sowohl über die RC-IP100 als auch die Remote Camera Control Application lassen sich bis zu 100 voreingestellte Positionen abrufen. Dazu gehört auch die Einstellung der Trace-Funktion, bei der bis zu zehn Bewegungsabläufe der Kameras angelernt werden, um sie dann als Sequenz mit nur einem Tastendruck auszuführen.

Die beiden neuen Canon PTZ-Controller unterstützen jedes Budget und jeden Workflow. Die kostenlose Remote Camera Control Application ist eine Software für Computer und Mobilgeräte, über die sich bis zu 20 Canon PTZ-Kameras steuern lassen, von denen bis zu neun als Vorschau im Programmfenster angezeigt werden können. Die Softwaresteuerung ermöglicht per Tastatur die Feinabstimmung der Bildeinstellungen der Kamera, wie z. B. Blende, Weißabgleich und Gain.

Alexander Müller, Pro Imaging & B2B Sales Director DACH kommentiert: »Der Trend hin zu IP-Streaming ist bereits seit einigen Jahren ablesbar. Die Pandemie hat jedoch dem Bedürfnis nach hochwertigen Lösungen für Remote Productions eine weitere Dynamik gegeben und diesen Trend deutlich beschleunigt. Heute wissen wir, dass virtuelle oder hybride Veranstaltungen, Videokonferenzen oder digitaler Unterricht nicht nur eine Übergangslösung sein werden. Es wird die neue, etablierte Form sein, wie wir miteinander kommunizieren, lernen und arbeiten. Daher wollen wir Kunden aus unterschiedlichen Bereichen wie Kultur, Bildung, TV- und Filmproduktionen oder auch Unternehmen mit unserem erweiterten Canon Imaging Eco System unterstützen und ihre digitalen Kompetenzen für das Zeitalter mit 5G gemeinsam weiterentwickeln.«

Preise und Verfügbarkeit

Die CR-N300 soll netto 2.499 Euro kosten und voraussichtlich im Juni verfügbar sein, die CR-N500 liegt bei 4.999 Euro netto und soll bis Ende Mai lieferbar sein. Für die Außenkamera CR-X500 gibt es noch keinen Preis, sie soll aber bis Juli verfügbar sein. Das Steuerpult RC-IP100 will Canon ab ca. Ende Mai für 1.899 Euro netto anbieten.