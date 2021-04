Canon: Neuer 4K-B-Mount-Zoom CJ17ex6.2B

Der Broadcast-Zoom CJ17ex6.2B von Canon ist auf 2/3-Zoll-4K-Sensoren abgestimmt.

Der Zoom CJ17ex6.2B von Canon gehört zur UHDgc-Produktfamilie. Mit dem neuen Zoom baut Canon sein Angebot weiter aus: 14 Modelle tragen die Bezeichnung CJ, insgesamt stehen aktuell 18 4K-Broadcast-Objektive zur Verfügung. Das ist laut Canon aktuell das branchenweit größte Sortiment in diesem Bereich.

Das CJ17ex6.2B bietet nicht nur 4K-Bildqualität, sondern wurde laut Hersteller zudem auf minimale Geisterbilder und Streulicht optimiert, wodurch es auch bessere HDR-Ergebnisse bietet. Zusätzlich sind Vergütung und Farbfehlerkorrektur auf den erweiterten Farbraum BT.2020 (WCG) abgestimmt.

Durch die Verwendung von UD4-Linsen in einer speziellen Anordnung unterdrückt das Objektiv laut Canon chromatische Aberrationen und Farbsäume — das Ergebnis überzeugt demnach mit exzellenter Farbwiedergabe sowie einer kontrastreichen Abbildung von der Bildmitte bis zum Rand. Dank der Unterstützung von HDR und WCG steht professionellen Anwendern mit diesem Objektiv eine hochwertige Lösung zur Erfassung von Bildern bereit.

Das CJ17ex6.2B bietet am weitwinkligen Ende eine Brennweite von 6,2 mm, der 17fach-Zoom reicht bis 106 mm. Verwendet man den integrierten optischen 2fach-Extender, verschiebt sich der Zoombereich auf 12,4 bis 212 mm. Canon weist darauf hin, dass die Bilder sowohl mit Weitwinkel- als auch mit Telebrennweite mit konstanter optischer Leistung produziert werden.

Den neuen Zoom sieht Canon als ideal für Berichterstattung und Interviews, bei denen traditionell von der Schulter gedreht wird, aber 4K gefordert ist — in kompakter Bauweise mit nur ca. 2,07 kg. Robustheit und Handhabung entsprechen einem herkömmlichen HD-Objektiv, so der Hersteller — somit werden die hohen Mobilitätsanforderungen an Kameras im Reportage- und Dokumentationsbereich hervorragend erfüllt.

Das CJ17ex6.2B ist mit einem 16-Bit-Encoder ausgestattet. Es unterstützt die gleiche digitale Antriebseinheit, die auch in anderen UHDgc-Objektiven und in der UHDxs-Serie von Canon zum Einsatz kommt. Das bedeutet unter anderem auch, dass sich das Objektiv ohne Initialisierungsphase aktivieren lässt. Dadurch wird sichergestellt, dass Funktionen wie die kameraseitige Aberrationskorrektur und die Erkennung der Objektivposition beim Start unmittelbar verfügbar sind — so verpassen Profis keinen Moment.

Um die Leistung von 4K-Kamerasystemen weiter zu maximieren, verfügt das CJ17ex6.2B über drei 20-polige Schnittstellen. Dies ermöglicht das Auslesen von hochpräzisen Objektivdaten bei gleichzeitiger Nutzung der Zoom- und Fokuseinstellungen, das unterstützt die Kompatibilität mit virtuellen Produktionsplattformen.