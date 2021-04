DoPchoice: Lichtzubehör für Cameo-Fresnels

Eine speziell angepasste Snapbag-Version von DoPchoice passt nun direkt vor die Fresnel-Scheinwerfer der Cameo F-Serie.

Nun kann auch das Licht der Scheinwerfer der F-Serie von Cameo direkt, einfach und schnell mit Lichtzubehör von DoPchoice weicher gestaltet werden. Dafür hat der Lichtzubehör-Hersteller eine spezielle Version seiner Softbox Snapbag entwickelt: SBSAHF passt direkt auf die Tore der Cameo-Scheinwerfer der Serien F1, F2 und F4.

Das Snapbag kann einfach und schnell flach verpackt und in einer eigenen Tasche transportiert werden, und für den Einsatz lässt sich die Softbox im Handumdrehen zu einem einteiligen, rechteckigen Zubehörteil aufklappen. Auf dem Snapbag können dann bei Bedarf Snapgrids mit 20/30/40/50-Grad-Gitter befestigt werden, um den Lichtkegel weiter zu gestalten.

Daniel Wrase, Produktmanager von Cameo erläutert, warum das immer stärker benötigt wird: »Videostreaming wird immer wichtiger, und besonders in diesem Bereich steigt auch der Bedarf an weicherer, gleichmäßigerer Beleuchtung. Und jeder, der einen Cameo F-Series Fresnel-Scheinwerfer besitzt, muss dafür nun keinen neuen Scheinwerfer kaufen: Mit der praktischen, faltbaren Softbox Snapbag lässt sich jetzt jeder Spot auch ganz einfach und ohne Werkzeug in eine weiche Flächenleuchte verwandeln.«

Mit einem Gewicht von nur 1,3 kg lässt sich das Snapbag in der Version SBSAHF in Sekundenschnelle direkt an den Scheinwerfertoren der Cameo-Fresnels mit Klettbändern befestigen. Snapbags glätten den Lichtkegel der Beleuchtung einerseits dank des auf der Innenseite reflektierenden Gewebes und zudem erzeugt diese Softbox mit zwei Maßnahmen diffuses, weiches Licht: durch ein innen montiertes Baffle einerseits und durch ein abnehmbares Diffusionspanel andererseits, das mit Klettverschlüssen an der Vorderseite des Snapbags befestigt werden kann. Um das Licht zu lenken, kann der Benutzer zusätzlich zwischen einem 20-, 30-, 40- oder 50-Grad-Snapgrid wählen, das in Sekundenschnelle um die Snapbag-Front angebracht wird.

»Wir schätzen es, dass DoPchoice beim Design und der Verarbeitung des Snapbags besonders auf Qualität und robuste Haltbarkeit achtet«, fügt Daniel Wrase hinzu.

»Cameo hat damit den idealen Partner für dieses hochwertige Produkt gefunden.«