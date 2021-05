Adobe: Neuer Untertitel-Workflow und mehr

Mit einem neuen Untertitel-Workflow erleichtert Premiere Pro Arbeitsschritte in der Post. Auch die Arbeit mit Motion-Graphics-Vorlagen hat der Hersteller verbessert. Anton Knoblach, Product Marketing Manager, berichtet im Video darüber.

Adobe hat sein Untertitelmodul deutlich überarbeitet und optimiert. Tests davon sind schon möglich, und auch die Redaktion von film-tv-video.de nutzt das neue Tool schon fleißig. In Kombination mit der ebenfalls neuen Transkription innerhalb von Premiere Pro bietet der Hersteller ein leistungsstarkes Tandem.







Untertitel-Workflow und Transkription

Die Speech-to-Text Funktion ermöglicht es, den Text in eine Sequenz zu transkribieren. Dazu wird das jeweilige Audiofile in die Cloud geladen, und per Adobe Sensei-Ki öffnet sich im Anschluss an die Analyse ein Fenster mit den transkribierten Text. Es ist möglich, den Text schon an dieser Stelle zu editieren.

Mit einem weiteren Klick lassen sich daraus Untertitel generieren, die auch gleich als neue Spur in der Premiere-Sequenz erscheinen. Im Untertitel-Fenster lässt sich der Text ebenfalls editieren, und es ist auch möglich, einzelne Untertitel zusammenzufassen oder bei Bedarf auch zu trennen.

Wenn die Untertitel separat ausgegeben werden sollen, gibt es eine Export-Funktion, mit der sich beispielsweise ganz einfach SRT-Files generieren lassen.

Wenn die Untertitel hingegen gleich ins Video eingebrannt werden sollen, ist es möglich, die entsprechende Schrift selbst festzulegen und im Essential Graphics Panel Farbe, Größe und auch Position der Titel etc. anzupassen. Der neue Stil lässt sich auch für weitere Vorlagen speichern.

Das ganze geht wirklich sehr leicht und schnell – und ist insbesondere im Vergleich zu alten Lösung eine starke Weiterentwicklung.

Media Replacement in Motion Graphics Templates

Medien in Motion Graphics Templates zu ersetzen eröffnet neue Möglichkeiten für Grafik-Workflows in After Effects und Premiere Pro.

Wenn man nun Motion Graphics-Templates in After Effects erstellt, lassen sich Medien innerhalb der Templates als austauschbar markieren. In Premiere Pro ist es dann möglich, neue Grafiken, beispielsweise ein Firmenlogo oder ein neues Video, per Drag & Drop aufs Template zu ziehen und sofort anzupassen.