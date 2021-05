Neuer Sony-Monitor: PVM-X3200

Mit dem PVM-X3200 bietet Sony einen 4K-HDR-Bildmonitor mit 32 Zoll Bilddiagonale an.

Sony stellt mit dem 4K-HDR-Bildmonitor PVM-X3200 einen 32-Zöller vor. Er soll ab Oktober 2021 verfügbar werden und bietet laut Hersteller eine Weiß-Leuchtdichte von 1.000 cd/m2.

In puncto Farbwiedergabe gibt Sony an, dass er die gleichen Werte erreichen werde, wie sie der Trimaster-HX-Monitor BVM-HX310 bietet. Er soll also hohe Farbgenauigkeit von der Produktion bis zur Postproduktion bieten.

Mit der optionalen Lizenz PVML-HSX1 (geplant für Juni 2021) unterstützt der PVM-X3200 die interne Konvertierung von HDR zu SDR und von 4K zu HD. So wird er insgesamt noch flexibler – für noch mehr Anwendungen.

