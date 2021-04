Praxistest: Setfähige 4K-Monitore

UHD – und 4K-Produktionen sind mittlerweile längst keine Seltenheit mehr, also braucht man auch direkt am Set eine Möglichkeit,zu sehen, zu überwachen und besser beurteilen zu können. 4K-Monitore gibt es in reicher Zahl, aber welche davon eignen sich am Set?

Bei weitem nicht jeder 4K-Monitor taugt schließlich auch für den rauen Set-Alltag, schließlich kann es beim Drehen manchmal sehr beengt zugehen oder bei Außendrehs auch mal regnen, stürmen oder schneien. Der Transport und die Behandlung am Set laufen auch nicht immer schonend ab — man braucht also Monitore, die solche und viele weitere Anforderungen gut meistern, die aber dennoch sehr gute Bildqualität bieten und zur Not sogar auch mal als Messgerät herhalten müssen.







Kitty Scharinger, Sales Manager bei Band Pro, erläutert: »Wir bekommen bei Band Pro immer mehr Anfragen für 4K-Displays, die sich für den Einsatz am Set eignen müssen. Deshalb haben wir uns dazu entschlossen, eine ganze Reihe aktuell verfügbarer Geräte aus unserem Portfolio speziell auf ihre Set-Fähigkeit zu testen — die Ergebnisse stellen wir unseren Kunden und den Lesern von filmtv-video.de in einem praktischen Handout zur Verfügung — und fassen sie in diesem Artikel zusammen.«

Band Pro holte sich für diesen Praxistest mit dem DIT Christian Saure einen Fachmann, dessen wertvolle Set-Erfahrungen direkt in den Test einfließen konnten.

Er erläutert: »Am Set stellt sich für mich als DIT immer die Frage, wer welchen Monitor für seine Arbeit erhält — denn jedes Department hat andere Anforderungen. Zudem strebe ich natürlich auch Konsistenz unter den Geräten an — man braucht Einheitlichkeit und Vergleichbarkeit: Die Bilder sollen auf unterschiedlichen Displays im Idealfall identisch aussehen. Für mich war es nicht zuletzt deshalb sehr spannend, an diesem Test mitzuwirken.«

