NDI 5 überträgt Video und Audio überall auf der Welt – kostenlos

NDI 5 ermöglicht es, Live-Videos in hoher Qualität und mit geringer Latenz in Echtzeit mit Milliarden von Geräten zu teilen.

NDI stellt NDI Version 5 vor. Damit ist es möglich, eine Verbindung zu jedem Gerät, an jedem Ort, überall auf der Welt herzustellen – und somit auch mit mit nahezu jeder Videoanwendung auf der Welt zu arbeiten. Physikalische Studios können sich mit solchen in der Cloud verbinden und die Remote Videoproduktion wird so lokal.

»Alle Geräte auf der Welt sind bereits miteinander verbunden. Mit NDI 5 können Sie jetzt ganz einfach Programme und Shows erstellen und Videos zwischen ihnen austauschen – und das kostenlos«, so Dr. Andrew Cross, Präsident für Forschung und Entwicklung bei der Vizrt Group.

NDI Bridge

Neu im kostenlosen Download der NDI Tools mit NDI 5 ist NDI Bridge. Als sichere Brücke zwischen allen NDI-Netzwerken, unabhängig vom Standort, definiert NDI Bridge das Konzept des Remote-Workflows neu und eröffnet eine Fülle von neuen Möglichkeiten für die Live-Videoproduktion.

NDI Remote

Ebenfalls neu bei den NDI Tools ist NDI Remote, das es jedem ermöglicht, mit nur einer URL Live-Audio und -Video über ein mit dem Internet verbundenes Gerät, wie z. B. ein Kameratelefon oder einen Webbrowser, an einen anderen Punkt überall auf der Welt zu übertragen. NDI Remote ermöglicht es jedem, überall zu einem Programm beizutragen – ob groß oder klein.

Die Vorteile der optimierten Codec- und Transportprotokolle von NDI sorgen für eine hohe Benutzerfreundlichkeit in bestehenden Netzwerken. Weitere ausgewählte Vorteile von NDI 5 sind:

NDI Audio Direct : Ermöglicht die nahtlose Integration von NDI-Audio in softwarebasierte Audio-Workflows, sei es über ein lokales Netzwerk, in der Cloud oder hybrid, und befreit eine Produktion von den Beschränkungen eines Hardware-Audiomixers

: Ermöglicht die nahtlose Integration von NDI-Audio in softwarebasierte Audio-Workflows, sei es über ein lokales Netzwerk, in der Cloud oder hybrid, und befreit eine Produktion von den Beschränkungen eines Hardware-Audiomixers Zuverlässiges UDP : Die RUDP-Übertragung macht WAN- und WiFi-Verbindungen stabiler und erfordert weniger Konfiguration

: Die RUDP-Übertragung macht WAN- und WiFi-Verbindungen stabiler und erfordert weniger Konfiguration Apple-Unterstützung : Vollständige Unterstützung für Apple-Silicon-Systeme, wodurch erstmals die volle NDI-Fähigkeit auf allen macOS-, iOS-, tvOS- und iPadOS-Geräten zur Verfügung steht

Verbesserte Unterstützung für Adobe Premiere und Final Cut Pro : Das Plug-in für Adobe Premiere und After Effects bietet jetzt einen verbesserten Audio-Workflow. Das aktualisierte Plugin ermöglicht die Ausgabe für Final Cut Pro mit Echtzeit-Audio- und Video-Framebuffer-Ausgabe

: Das Plug-in für Adobe Premiere und After Effects bietet jetzt einen verbesserten Audio-Workflow. Das aktualisierte Plugin ermöglicht die Ausgabe für Final Cut Pro mit Echtzeit-Audio- und Video-Framebuffer-Ausgabe Viele weitere Vorteile wie die Unterstützung von Genlock (auch remote), die Auswahl an Netzwerkadaptern und vieles mehr

Um NDI sowohl für neue als auch für erfahrene Anwender noch zugänglicher zu machen, wurde der kostenlose Download der NDI Tools für NDI 5 überarbeitet und mit einer neuen Oberfläche und einer intuitiven Anleitung versehen.

NDI|HX Kamera App Verlosung

NDI stellt 10.000 Downloads der NDI|HX Camera App kostenlos zur Verfügung (normalerweise $19,99 USD). Das ist allerdings ein zeitlich begrenztes Angebot.

Verfügbarkeit

Das NDI 5 SDK und die NDI Tools werden im Juni zum Download zur Verfügung stehen. Jeder, der benachrichtigt werden möchte, sobald sie verfügbar sind, kann sich unter ndi.tv registrieren.

