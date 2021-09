Mehr Leistung mit Sonnet DuoModo

Mit Sonnet DuoModo-Erweiterungsmodulen und -gehäusen lassen sich Funktionalität und Leistung vorhandener Rechner pimpen.

Wie schafft man es, aus einem durchschnittlichen Laptop eine hervorragenden Editing-, Audio- oder Grafik Workstation zu machen? Wie kann man einen Rechner ohne großen Aufwand pimpen und dabei auch noch mehr Anschlüsse und Funktionen erhalten? Und wie kann man einem Mac mini bequem mehr Speicher verpassen – selbst wenn er dafür so wie die neueren Mac minis gar nicht vorgesehen ist?

Sonnet hat für solche Fälle mit seinen Thunderbolt-Erweiterungssystemen der DuoModo-Linie eine Lösung geschaffen. Sie werden per Thunderbolt an den vorhandenen Rechner angeschlossen und erweitern diesen in Bezug auf Funktionalität und Leistung.

Konkret bietet Sonnet drei Gehäuse und drei Module an, die sich ganz flexibel kombinieren lassen. Der Hersteller kombiniert dabei jeweils ein Gehäuse mit Modulen, auf denen Anschlusstechnik untergebracht ist.

Module im Überblick

DuoModo Echo III Modul (PCIe-Kartensystem mit drei Steckplätzen)

DuoModo eGPU-Modul (Kartensystem, das den Anschluss einer GPU-Karte an Computer ohne Kartensteckplätze/Laptops erlaubt)

Mac mini Montagesystem (Das Modul ermöglicht die sichere Montage des Mac mini in einem DuoModo Desktop- oder Rackmount-Gehäuse. Es enthält ein integriertes Thunderbolt 3-Speicherdock mit 40 Gbit/s, das eine NVMe-Speichererweiterung und zusätzliche Anschlüsse bietet)

Gehäuse im Überblick

Desktop-Gehäuse mit Dual Modul

Desktop-Gehäuse mit Einzelmodul

Rackmount-Gehäuse mit Dual Modul

Beliebte Kombinationen

Laptops sind sehr beliebt, weil sie mobiles Arbeiten an unterschiedlichsten Orten ermöglichen. Aber manchmal wären mehr Anschlüsse, mehr Leistung und auch mehr Erweiterungsmöglichkeiten schon wünschenswert – insbesondere, wenn es um Editing oder Grafik geht. Hier setzen die Lösungen von DuoModo an. Das Echo III-Modul und das eGPU-Modul sind hervorragende Optionen für MacBook, PC-Notebook, Mini-PC (Small Form) wie Intel NUC oder iMac – wenn sie einen Thunderbolt-Anschluss haben.

Sie ermöglichen es, beispielsweise eine externe Grafikkarte oder eine Audiokarte mit dem vorhandenen Laptop zu nutzen. Das wäre im Normalfall schlichtweg nicht möglich. Doch dank der Sonnet-Erweiterungssysteme können auch im Zusammenspiel mit Laptops leistungsfähige Editing, Grafik- oder Audioworkstations. Sonnet bestätigt: »Wir haben viele Kunden, die ihr Equipment mit eGPU + Echo III Modulen oder mit zwei Echo III Modulen oder mit zwei eGPU Modulen (Dual GPU) konfiguriert haben.«

Auch für den Mac mini bietet DuoModo eine sehr bequeme und platzsparende Möglichkeit, eine PCIe-Karte / GPU-Kartenerweiterung zur Unterstützung des Mac mini hinzuzufügen. Wer gerne mit dem kompakten aber dennoch leistungsfähigen Mac mini von Apple arbeitet, schätzt diese Erweiterungsmöglichkeiten durchaus. Das xMac mini Modul bietet zudem eine wertvolle Funktionserweiterung mit weiteren Anschlüssen und einer internen, leistungsstarken M.2 NVMe-Speichererweiterung. Damit hebt Sonnet die Nachteile der kompakten Apple-Rechner auf.

Für den mobilen Einsatz bietet das xMac mini Modul plus Kartenerweiterung zudem eine sehr robuste Möglichkeit, ein Mac mini-System von einem Ort zum nächsten zu transportieren. So kann man den kompakten Rechner nicht nur zuhause oder im Büro, sondern auch bequem »on the road« einsetzen.

Weitere Infos

Sonnet DuoModo ist sehr flexibel, weil sich Gehäuse und Innenleben individuell kombinieren lassen. Welche Möglichkeiten es konkret gibt, erläutert der Hersteller hier.

Infos zu Preisen und Verfügbarkeit gibt es hier.