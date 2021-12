Herbst-Aktion zur Panasonic AW-UE100

Mit der AW-UE100 4K/50 PTZ-Kamera zukunftssicher produzieren und sparen.

Die AW-UE100 PTZ-Kamera mit Full-NDI- und FreeD-Unterstützung hebt Videos auf ein neues Level – egal ob beim Streaming, in Broadcast-Studios oder für VR/AR-Produktionen. PTZ-Marktführer Panasonic bietet die AW-UE100 4K/50p PTZ-Kamera in seiner Herbst-Aktion an: Beim Kauf von mehreren Kameras erhalten Kunden eine kostenlose AW-RP60– oder AW-RP150-Kamerasteuerung.

In viele Szenarien sind PTZ-Kameras bei bildgebenden Techniken für Profis die erste Wahl. Die AW-UE100 PTZ-Kamera liefert qualitativ hochwertige Inhalte bei Live-, Remote- und Studioproduktionen. Bis 28. Januar 2022 läuft die Panasonic Herbst-Aktion für Produzenten, die von hervorragenden UHD 4K/60p-Videos über eine Vielzahl von Schnittstellen, einschließlich 12G SDI, 3G SDI, HDMI und IP profitieren wollen. Beim Kauf gibt es eine Kamerasteuerung on top.

Gaming- und E-Sport-Paradies mit Wettbewerbsarena

Das Espot im Herzen von Paris bietet weit mehr als Gaming an Konsolen. Mit einer großen Wettbewerbsarena und einem eigenen TV-Studio bleiben in diesem Entertainment-Paradies keine Wünsche offen. Für die unterschiedlichen Anwendungen setzt man Panasonic AW-UE100- und Robotik-Lösungen innerhalb einer NDI-Infrastruktur ein. Die PTZ-Kameras sind wegen ihrer Bildqualität, Modifikationsmöglichkeiten, Zuverlässigkeit und einfachen Bedienung sehr geschätzt und erfordern keinen zusätzlichen Personalaufwand.

Von digitaler TV-Produktionen und Remote-Broadcast bis zu AR-Videos

E11even, ein Spezialist für digitale TV-Produktionen und Remote-Broadcast, hat mit vier Panasonic AW-UE100-PTZ-Kameras und einer Panasonic Remote-Kamerasteuereinheit seinen 4K-Workflow modernisiert. Für seine Kunden produziert E11even mit Künstlern in verschiedensten Umgebungen mobil und skalierbar. „Die feinen Schwenk- und Neigebewegungen ermöglichen uns eine optimal abgestimmte Bildkomposition“, erklärt Micke Petäjämaa, Senior Producer und Technical Operations Manager. Auch bei schwierigen Lichtverhältnissen überzeugt der Sensor.

Wie sich hochwertige AR-Videos mit der PTZ-Kamera erstellen lassen, beweist die Agentur Re:AcT. Die FreeD-kompatible AW-UE100 verbindet virtuelle Darsteller mit realen Bands und Orten. Mit dem PTZ-Kamerasystem können die Profis für virtuelle Performances hochwertige AR-Videoinhalte erstellen und gleichzeitig kosteneffizient arbeiten. Die Bildinformationen werden vollständig synchronisiert. Die Zuschauer haben so das Gefühl, dass die virtuellen Darsteller wirklich live dabei waren.

Bestellen Sie jetzt Ihre neuen AW-UE100 PTZ-Kameras. Mehr zur Herbst-Aktion erfahren Sie hier.