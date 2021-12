ToolsOnAir mit neuen Funktionen für Ingest und Playout

ToolsOnAir gibt die Verfügbarkeit der Version 5.1 seiner Ingest-Lösungen just:in mac und just:in linux sowie Version 3.5 seiner macOS-basierten Playout Lösungen just:live und just:play bekannt.

just:in mac und just:in linux

just:in mac Version 5.1 ist ToolsOnAirs macOS-basierte Client-Server-Ingest-Lösung für die Aufzeichnung von SDI-, HDMI-, NDI5-, Multicam- und MAZ-Quellen in den branchenüblichen Aufzeichnungsmodi Crash, Batch oder Schedule.

Neu in der Version 5.1 von just:in mac ist die Unterstützung von HDR-Metadaten (HLG- und PQ-Transfer) für Apple ProRes 422 HQ / MOV Workflows in Kombination mit Videoeingabegeräten von Aja oder Blackmagic Design. Basierend auf dem Feedback der Kunden und Partner wurde der Schedule Modus weiter verbessert, indem sich die Kalendereinträge aus den Channel-Einstellungen nun im Channel Inspector befinden, wodurch dieser in der Nutzung noch effizienter und flexibler geworden ist.

Zur Erhöhung der Betriebssicherheit können in Version 5.1 nicht nur Teile der just:control Oberfläche, sondern bei Bedarf auch die gesamte Benutzeroberfläche gesperrt werden, um unbeabsichtigte Benutzerinteraktionen zu verhindern. Zurück in Version 5.1 ist »LTC over Audio In«. Diese praktische Funktion ermöglicht es, über einen Line in USB-Adapter alle Ingest-Kanäle mit einer externen LTC-Timecode Quelle über den Audioeingang zu synchronisieren, und erleichtert den Workflow vor allem bei ISO-Aufnahmen mit mehreren Kameras.

»Mit dem aktuellen Release von just:in mac 5.1 haben wir die Basis für aktuelle und zukünftige Apple Hard- und Softwareversionen gelegt und damit unser wiederholtes Bekenntnis zur Apple Plattform bestätigt. just:in mac 5.1 ist jetzt für macOS Monterey (12.x) und für den Betrieb auf der neuen Apple Silicon Architektur zertifiziert. Die Kombination aus dieser hocheffizienten und leistungsfähigen neuen Systemarchitektur von Apple und unseren professionellen Ingest-Lösungen bietet erhebliche Vorteile und Nutzen für unsere Kunden und zukünftigen Innovationen. Version 5.1 wird weiterhin macOS Catalina (10.15.x) und macOS Big Sur (11.x) unterstützen, um die volle Einsatzflexibilität zu gewährleisten und die Investitionen unserer Kunden in unsere Lösungen zu schützen«, sagt Christian Schabasser, Senior Ingest Product Manager bei ToolsOnAir.

Die neue Version 5.1 der High-End Ingest Appliance just:in linux, bietet die Möglichkeit, Videomodi, Formate und Bildraten zu mischen bzw. zu kombinieren. Dies ermöglicht, HD- und UHD-Eingabeformate (12G, 3G-SDI, 3G-Quad-Split, 3G-TSI) zu mischen und unterschiedliche Frameraten für verschiedene Kanäle zu verwenden. Darüber hinaus verfügt die Version 5.1 von just:in linux ebenfalls über HDR-Metadaten-Unterstützung (HLG und PQ Transfer) für Apple ProRes 422 HQ / MOV Workflows in Kombination mit Videoeingangsgeräten von AJA.

just:live / just:play Version 3.5 und composition:builder Version 5.0

Mit Version 3.5 der Playout-Lösungen just:live und just:play sowie composition:builder 5.0 hat ToolsOnAir die native Unterstützung von Apple Silicon Hardware und macOS Monterey eingeführt. Dies bedeutet, dass alle Playout-Lösungen des Unternehmens nativ sowohl auf Apple Silicon als auch auf Intel-basierter Mac Hardware laufen. Im Einklang mit den Ingest-Lösungen von ToolsonAir unterstützt Version 3.5 weiterhin macOS Catalina (10.15.x) und macOS Big Sur (11.x), um die volle Einsatzflexibilität zu gewährleisten.

»Wir haben uns bewusst mehr Zeit gelassen, um ein stabiles und zukunftssicheres Release unserer Playout-Lösungen auf den Markt zu bringen, die zum einen durch die native Unterstützung der Apple Silicon Plattform und zum anderen durch viele nützlichen Ergänzungen zur Vereinfachung der täglichen Playout-Workflows beitragen«, sagt Georg Deisting, Senior Playout Product Manager bei ToolsOnAir.

Zusätzlich bietet Version 3.5 von just:live und just:play volle UHDp60 Playout-Unterstützung für qualifizierte Aja- und Blackmagic Design Eingabegeräte auf Apple Silicon-Hardware, erweiterte HTTP-Ereignisse, die sowohl GET- als auch POST-Methoden umfassen und volle Unterstützung für framegenaue SCTE-104 Splice Events. Auch ein neues Channel-Konfigurationsfenster mit einem zusätzlichen »Failover«-Reiter gibt es. Der Failover-Reiter ermöglicht es, die Ereignis-Presets, die ausgeführt werden sollen, zu definieren, wenn sich der Playout-Channel entweder im »Primary«-, »Redundant«- oder im »Failover«-Status befindet.

Ebenfalls neu: Unterstützung für Hardware-Genlock und Referenz-LTC-Timecode zur Synchronisierung der Masterzeit über den Audio- oder LTC-Eingang von AJA Eingabegeräten, eine verbesserte Handhabung zur Wiederherstellung von Fensterpositionen und nicht zuletzt die neue Version 5.0 des Grafiktemplate Editors composition:builder, ebenfalls mit nativer Apple Silicon- und macOS Monterey Unterstützung.

Für bestehende Kunden stehen die angekündigten Versionen ab sofort zum Download bereit. Für Interessenten ist eine kurze Registrierung notwendig, danach erhalten sie den Downloadzugang per E-Mail.

