Litepanels bietet eine Erweiterung seiner Gemini-Panel-Baueihe an: Gemini 2×1 Hard.

Die Gemini 2×1 Hard ist ein leichter, kompakter RGBWW-LED-Flächenscheinwerfer von Litepanels. Das neue Modell ist heller als jedes andere 2×1-Panel und liefert eine Lichtleistung von bis zu 23.000 Lux gemessen im Abstand von 3 m, so der Hersteller.

Genau wie das quadratische Gemini 1×1 Hard, das vor einem Jahr auf den Markt kam, erzeugt das neue, rechteckige Gemini 2×1 Hard in doppelter Größe hochpräzises Vollspektrum-Weißlicht sowie RGB-Output und eine Reihe kreativer Effekte. Die Leuchte wiegt nur 11,5 kg, einschließlich Bügel und integriertem Netzteil. Die maximale Leistungsaufnahme beträgt 500 W. Das Gemini 2×1 Hard ist ungefähr doppelt so groß wie sein kleinerer Bruder, erzeugt aber einen Output, der siebenmal heller ist als der des Gemini 1×1 Hard.

»Kein anderes 2×1 LED-Panel ist so leistungsstark und vielseitig. Wir haben die neuesten Fortschritte in der LED-Technologie mit modernstem Industriedesign kombiniert, um die Grenzen dessen, was mit LED-Beleuchtung für Kinoproduktionen möglich ist, zu erweitern«, betont Michael Herbert, Produktmanager bei Litepanels.

Gemini 2×1 Hard kann einen leistungsstarken 20°-Lichtstrahl mit präzisem, hartem, weißem Licht liefern oder mit den mitgelieferten Diffusionspanels nahtlos in ein weicheres Licht mit einem Abstrahlwinkel von 100° verändern.

Die Anwender können das Licht also kontrollieren und modifizieren, ohne Kompromisse bei der Lichtquelle eingehen zu müssen. Die hohe Leistung ermöglicht es auch, ein breiteres Spektrum an Diffusions- oder Reflexionswerkzeugen einzusetzen, als dies mit weniger leistungsstarken Scheinwerfern möglich ist.

Ohne externes Vorschaltgerät lässt sich der leichte Scheinwerfer schnell und sicher aufbauen, so der Hersteller. Ultra-Light- und Domed-Diffusoren sind im Lieferumfang enthalten. Zusätzlich zu den integrierten Bedienelementen bietet Gemini 2×1 Hard eine Reihe von kabelgebundenen und kabellosen Steuerungsoptionen für eine einfache Integration, einschließlich integriertem DMX, CRMX und RDM. Wie andere Gemini-Scheinwerfer liefert auch das Gemini 2×1 Hard eine gleichbleibend präzise, flimmerfreie Leistung bei jeder Bildrate, jedem Shutterwinkel und jeder Intensität mit einer extrem sanften Dimmung von 100 Prozent bis 0,1 Prozent.