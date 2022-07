Gravity: Neuer multifunktionaler Ü-Wagen

Gravity Media hat seinen neuen Ü-Wagen Sirius in Frankreich offiziell in Betrieb genommen.

Sirius ist ein neu erbauter Ü-Wagen von Gravity Media, der in Frankreich stationiert ist. Der Aufleger bietet einen Mittelauszug kann für unterschiedliche Produktionen variabel bestückt werden.

Das HD-Fahrzeug kann 18 Kameras unterstützen, hierfür stehen drei Bildtechnikarbeitsplätze zur Verfügung. Bis zu drei Replay-Operator können in der zweiten Reihe der Bildregie arbeiten. Insgesamt bietet das Fahrzeug Platz für 14 Mitarbeiter in einem hochmodernen, klimatisierten Arbeitsumfeld.

Solène Zavagno, General Manager bei Gravity Media in Frankreich, erklärt: »Angesichts des bevorstehenden aufregenden Sportsommers ist dies der perfekte Zeitpunkt, um unseren neuen Ü-Wagen mit Sitz in Frankreich auf dem europäischen Markt einzuführen. Wir freuen uns sehr, unseren Kunden einen weiteren Service anbieten zu können, der unser bereits bestehendes breites Dienstleistungsangebot ergänzt. Sirius steht für Veranstaltungen von Weltklasse zur Verfügung.«

Als Bildmischer ist im Sirius ein MVS 8000G von Sony installiert.

Der Audiomischer ist ein Calrec Brio 96.

Für die Kommunikation ist ein Riedel Artist mit 128 Ports installiert, im Ü-Wagen sind zwölf Intercom-Panels eingebaut.

Die Videowand in der Bildregie ist mit zwei 49-Zoll-Monitoren und elf 22-Zöllern bestückt.

Sirius wurde speziell für den französischen und kontinentalen Broadcast-Markt entwickelt, erläutert Gravity.

Das neue Fahrzeug ergänzt bei Gravity Media eine ganze Flotte von mehr als zwanzig Ü-Wagen, mobilen Einheiten und DSNG-Fahrzeugen, die in Großbritannien, Australien, den USA, Frankreich, Qatar und Deutschland stationiert und jeweils an die Marktbedingungen angepasst sind.

Erfahrene Supervisor, Ingenieure und Techniker können mit den Fahrzeugen die eine Vielzahl von Produktionen realisieren, erläutert Gravity.

Der neue Ü-Wagen von Gravity wurde bereits erfolgreich bei der Kampfsportveranstaltung Ares Fighting Championship, beim Leichtathletik-Wettbewerb International Outdoor Meeting of Athletics und beim Bogenschießen-Event Archery World Cup eingesetzt.

Ed Tischler, Managing Director bei Gravity Media, kommentiert: »Gravity Media freut sich über die Erweiterung unseres Angebots an Ü-Wagen, Mobilen Einheiten und DSNGs, wir sind weiterhin innovativ und passen unsere Broadcast- und Technologielösungen an die Bedürfnisse unserer Kunden an. Wir sind jeden Tag auf allen Ebenen im internationalen Sports und in der Unterhaltung tätig — das Herzstück unseres Unternehmens ist eine reiche Tradition der Bereitstellung von High-End-Inhalten und Live-Produktionen für eine Vielzahl von Weltmarken. Mit der Ankunft unseres neuesten Ü-Wagens Sirius können wir sicherstellen, dass wir noch mehr Projekte in Frankreich und ganz Europa unterstützen können.«