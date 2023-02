Systempiloten Cloud ist ein MAM-System, das sich mit Apps erweitern lässt, etwa fürs Sichten und Loggen von Material, aber auch für virtuelle Veranstaltungen. Es ist bei vielen Reality-Shows im Einsatz, aber auch im News- und Magazinbereich.

Systempiloten aus Köln entwickelt bereits seit vielen Jahren Produktionslösungen, die in der TV-Produktion, im Broadcast-Markt und auch in der Livekommunikation von virtuellen Events eingesetzt werden. Über die Jahre entstand die »Systempiloten Cloud«, ein leistungsfähiges Produktionssystem, das wahlweise on premise, komplett in der Cloud oder auch als Hybridlösung betrieben werden kann.







Cloud umfasst ein agiles MAM-System, das skalierbar und modulbasiert ist. Es bietet unterschiedlichste Tools und Services, auch Projektmanagement und eine Open API.

Für das System gibt es unterschiedlichste Applikationen: Storymaker Video, Storymaker Logging und Storymaker Livecom.

Storymaker Video ist eine App, die sich insbesondere fürs Sichten von Material eignet, eine Metadaten-Suche bietet und auch ein KI-basiertes Speech-to-Text-Modul umfasst, mit dem sich etwa Interviews im System transkribieren lassen. Auch der Export von Metadaten in Avid- und Adobe-Lösungen ist möglich.

Storymaker Logging ist wiederum eine App, die als Metadaten Logger für Reality Produktionen fungieren kann und dafür vielfach eingesetzt wird. Es lassen sich Tags setzen, und auch das Loggen mit einem LowLatency-Livestream ist möglich, ebenso auch der Marker-Export zu Avid- und Adobe-Lösungen.

Mit Storymaker LiveCom bietet Sytempiloten zudem eine Lösung an, mit der sich beispielsweise virtuelle Veranstaltungen mit Meeting Rooms, Chat und 2D- oder 3D-Umgebung realisieren lassen. Dank LowLatency Live-Streaming sind darüber auch Remote Cases möglich.