Ateme-Produkte mit OpenShift-Validierung

Die kompletten Video-Delivery-Produkte von Ateme sind als cloud-native Netzwerkfunktionen in OpenShift validiert.

Die komplette Produktsuite von Ateme für die Live-Videokodierung und -bereitstellung, einschließlich seiner Titan-Transcoder und NEA-Packaging- sowie CDN-Lösungen, ist nun in Form von cloud-nativen Netzwerkfunktionen (CNFs) auf Red Hat OpenShift validiert. Das ermöglicht Dienstanbietern die sichere Bereitstellung einer Videoplattform mit niedriger Latenz in öffentlichen oder privaten Clouds, erläutert der Hersteller.

OpenShift ist eine von Red Hat entwickelte Produktreihe von Container-Anwendungsplattformen für Cloud Computing. Im Unterschied zu Virtualisierung beziehungsweise virtuellen Rechnern gilt die Container-Technologie als weniger ressourcenintensiv. Zusätzlich ergibt sich die Möglichkeit der Orchestrierung über mehrere Clouds.

Mit der Validierung der Ateme-Produkte in OpenShift kann die komplette OTT-Low-Latency-Live-Videocodierungs- und Content-Delivery-Suite von Ateme jetzt zuverlässig in jeder Cloud mit Red Hat OpenShift, der branchenführenden Kubernetes-Plattform für Unternehmen, bereitgestellt werden.

Honoré LaBourdette, Vice President, Telco, Media, Entertainment Edge Ecosystem, Red Hat sagt dazu: »In der heutigen hybriden Multicloud-Welt ist Flexibilität der Schlüssel. Durch die Validierung seiner Kodierungs- und Videolösung auf Red Hat OpenShift kann Ateme eine verbesserte Cloud-Agilität bieten, um Dienstanbietern eine End-to-End-Container-Lösung zu ermöglichen, die in jeder Cloud-Umgebung unterstützt wird. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Ateme, um seine innovative und hochmoderne Videobereitstellungssuite auf der konsistenten Grundlage von Red Hat OpenShift einem breiten Spektrum von Service-Provider-Kunden zur Verfügung zu stellen.«

»Die Pandemie und die Unterbrechung der globalen Lieferkette haben den Bedarf an flexiblen und skalierbaren Videoplattformen deutlich gemacht, und die Cloud ist die perfekte Antwort darauf«, so Mickaël Raulet, CTO von Ateme. »Aber um in die Cloud zu wechseln, brauchen Service Provider zuverlässige, sichere und vollständig unterstützte Lösungen für die Verwaltung ihrer Cloud-Infrastruktur. Deshalb freuen wir uns, dass unsere Produkte auf Red Hat OpenShift validiert sind, einem der anerkannten Marktführer für hybride und Multi-Cloud-Kubernetes-Orchestrierung.«

Im Rahmen der Anbietervalidierung wurde die Lösung sowohl in öffentlichen als auch in privaten On-Premises-Cloud-Umgebungen getestet. Mit dieser CNF-Validierung können Service Provider nun einen End-to-End-Live-Videodienst von Ateme mit der Zuverlässigkeit und den zusätzlichen Sicherheitsfunktionen von Red Hat OpenShift bereitstellen.

Die Ateme-Lösungssuite ermöglicht es Dienstanbietern, einen vollständigen Videodienst anzubieten, der für die Bereitstellung von Live-Inhalten geeignet ist, mit geringer Latenz und der Fähigkeit, immersive und qualitativ hochwertige Videos über jedes Zugangsnetz, einschließlich 5G, zu liefern. Beispielsweise können Service Provider jetzt eine umfassende Kodierungs-, Paketierungs- und CDN-Lösung in ihrer 5G Multi-access Edge Computing (MEC)-Umgebung bereitstellen, um immersive und interaktive Erlebnisse bei reduzierten Traffic-Kosten zu liefern.