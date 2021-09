Infocom-Neuheiten bei G&D

Der KVM-Hersteller G&D präsentiert die neue Highend-Produktreihe VisionsXS und weitere Highlights.

Produktseitig möchte G&D auf der InfoComm 2021 in Florida etliches zeigen. Mit der VisionXS-Serie bringt das Unternehmen eine High-End-Extender-Produktreihe mit 10G-Datenübertragungstechnologie auf den Markt. Weiter entwickelte der KVM-Hersteller das kompakte Multifunktionstool des KVMs. Der Hauptgedanke: Großer Funktionsumfang und Performance im Taschenformat.

VisionXS als MEsse-Highlight

Mit VisionXS-IP-DP-UHR präsentiert G&D ein High-End-System für DisplayPort UHR. Weitere Geräte für HDMI und DVI-I sollen folgen. Zunächst werden Extender-Module für KVM-over-IP verfügbar sein und im Weiteren auch Lösungen für klassische KVM-Systeme für direkte Übertragung. VisionXS-Produkte können entweder paarweise als Extender-Linie betrieben werden oder auch in Matrix-Installationen integriert werden. Die universelle Kompatibilität zu den IP-KVM-Matrixsystemen von G&D ermöglicht somit ein hohes Maß an Flexibilität. Dies macht die Planung und Erweiterung von KVM-Installationen auch zu einem späteren Zeitpunkt noch einfacher, und Anwender haben auch zukünftig eine Hardware für alles, so G&D. Die neuen Geräte sind mit den bisherigen Produkten von G&D voll kompatibel. Durch die weitreichende Kombinierbarkeit der KVM-Systeme stehen so für alle Applikationen die passenden Lösungen bereit. Das bringt noch mehr Planungssicherheit.

Cloud und Virtualisierung

Mit seinem Produkt RemoteAccess-CPU unterstützt G&D Cloud Computing und Virtualisierungsprozesse in Unternehmen, um hybride Infrastrukturen zu ermöglichen. Mit dem Produkt ist die nahtlose Integration von virtuellen Maschinen in KVM-Installationen realisierbar. Die neuen Module stellen eine Verbindung zwischen dem Matrixsystem auf der einen Seite und dem virtuellen Rechner, der über Remote-Protokolle für den Fernzugriff erreichbar ist, auf der anderen Seite her. So lassen sich hybride Systeme mit physikalischer und virtueller Rechnerstruktur umsetzen.

Mit dem RemoteAccess-CPU erhalten Benutzer eine komfortable Lösung mit hoher Integrität, betont der Hersteller. Aus einem standardisierten Select-Menü wählt der Benutzer im On-Screen-Display einfach die gewünschte Rechnerquelle aus – unabhängig davon, ob der Rechner physikalisch im Serverraum, über Netzwerkprotokoll oder virtuell in der Cloud verfügbar ist. Dank integrierter ThinClient-Funktionalität bietet die RemoteAccess-CPU dem User einen hochintegrativen Verbindungsaufbau.

Supporting Remote Working

Gerade die andauernde Pandemie zeigt, wie wichtig Remote-Zugriffe auf Inhouse-Systeme sind. Wie greifen Teammitglieder aus dem Home-Office remote auf das KVM-System und die zugrunde liegende Rechnerlandschaft inhouse zu? G&Ds Lösung hierfür heißt RemoteAccess-GATE. Dieses Stand-Alone-Gerät fungiert als Bindeglied zwischen KVM-System und der Netzwerk-Welt und ermöglicht einen Remote-Zugriff von außen auf die mit dem KVM-System verbundene IT-Infrastruktur über LAN, WAN und das Internet. G&Ds RemoteAccess-GATE unterstützt das Remote-Arbeiten aus dem Homeoffice und verbessert die Kollaboration im Team. Das RemoteAccess-GATE eröffnet somit völlig neue Wege für Remote-Operation von entfernten Standorten und verbessert so auch die Möglichkeit für IT-Administration und Kollaboration zwischen Mitarbeitern.