»The Slow Mo Guys« nutzen MRMC Bolt

»The Slow Mo Guys« ist ein sehr erfolgreicher Youtube-Channel. Nun nutzen die Macher einen MRMC-Roboter des Typs Bolt.

Die Videos von »The Slow Mo Guys« werden millionenfach angeschaut: das populärste Video des Kanals hat mittlerweile 196 Millionen Aufrufe erreicht. Zum Gründungsmythos gehört die Geschichte, dass der erste Upload auf diesen YouTube-Kanal am 15. Oktober 2010 ein Video war, in dem Gavin Free seinen langjährigen Schulfreund Daniel Gruchy ohrfeigte — was er mit einer High-Speed-Kamera aufgenommen hatte, zu der er durch seinen Job als Kameramann Zugang hatte.

Aus dieser Grundidee ist ein einträgliches Business entstanden, dessen Rezept man vielleicht als Kombination aus Technikfaszination, Quatsch-Experimenten und eben dem ironisch kommentierenden Moderator und Kameramann Gavin Free umschreiben könnte.

Die neueste Errungenschaft von »The Slow Mo Guys« ist ein High-Speed-Kameraroboter des Typs Bolt Cinebot von MRMC. Dieser Roboter steht nun im Studio von »The Slow Mo Guys« im texanischen Austin und erweitert dort den Technikpark, mit dem Free seine Videos um neue Möglichkeiten erweitert.

Die Kombination aus Highspeed-Kamera und einem sehr schnellen Motion-Control-Roboter mit extremer Wiederholpräzision einerseits und der schrägen Kreativität von »The Slow Mo Guys« wird in den kommenden Monaten sicher zu vielen neuen und interessanten Videos führen.

Die Partnerschaft von MRMC und »The Slow Mo Guys« wird den zahlreichen Fans unglaubliche Aufnahmen aus noch nie dagewesenen Blickwinkeln bescheren, denn der Bolt Cinebot kann innerhalb von Sekundenbruchteilen vom Stillstand zur vollen Hochgeschwindigkeitsbewegung und wieder zurück beschleunigen und abbremsen, wodurch ganz neue Möglichkeiten ihrer Zeitlupenaufnahmen bei der Arbeit entstehen.

Gavin Free sagt über die Zusammenarbeit, dass es eine große Ehre gewesen sei, als MRMC Interesse an seinem Kanal bekundet hatte und er nun den ständigen Zugang zu einem so beeindruckenden Gerät habe: »Solche Geräte verwenden sie bei Marvel-Kinofilmen. Das ist Oberklasse!«

In einem kürzlich veröffentlichten Video hat Gavin Free den Bolt mit einer Phantom VEO kombiniert, um einige Blickwinkel und Aufnahmen zu realisieren, die er von Hand niemals hätte umsetzen können. Für Gavin Free ist das eine ziemlich aufregende Entwicklung: »Ich grinse jedes Mal, wenn ich den Bolt sehe.«

Dan Brooks, Marketingleiter von MRMC, führt aus: »Wie Millionen anderer Menschen sind auch wir bei MRMC große Bewunderer der ‚Slow Mo Guys‘ und ihrer unglaublichen Zeitlupenaufnahmen. Wir waren schon immer der Meinung, dass die Kombination aus unserem Hochgeschwindigkeitsroboter Bolt Cinebot mit seiner präzisen Hochgeschwindigkeitsaufnahme und der Art der Zeitlupenaufnahmen, die Gavin und Dan produzieren, eine natürliche Ergänzung darstellt. Wir freuen uns schon sehr und sind gespannt darauf, was sie in diesem Jahr damit erschaffen werden.«

