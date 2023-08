Neue Produktvorstellungen von Cartoni

Ein neues Pedestal-Sortiment und einen neuen, leistungsstarken Fluidkopf stellt Cartoni bei der IBC2023 vor.

Das Sortiment der Stative, Fluidköpfe und Pedestals von Cartoni wird bei der Broadcast-Messe IBC2023 um neue Produkte ergänzt. Dazu zählen fünf neue pneumatische Pedestals mit jeweils zweistufiger Säule. Außerdem stellt das Unternehmen einen Hochleistungs-Fluidkopf vor, der besonders gut für den Einsatz mit langbrennweitigen Objektiven im AÜ-Bereich geeignet ist. Auch das motorisierte PTZ-Pedestal Lifto 25 wird gezeigt.

Neue Pedestal-Serie

Die gesamte Palette der pneumatischen Pedestals von Cartoni für Studio- und AÜ-Anwendungen wurde aktualisiert und verbessert. Aktuell sind nun die Modelle P20 HP, P40 HP, P70 HP, P70 HP Steering und P90 HP, die in Kürze auf den Markt kommen sollen.

Die technischen Verbesserungen umfassen eine zweistufige Säule mit einer ersten manuellen Höhenverstellung und einer zweiten, sanften pneumatischen Hubeinheit für die Höhenanpassung bei den Modellen von P20 bis P70. Die zweite Stufe dieser Pedestals eignet sich für den On-Air-Betrieb. Beim P90 sind beide Stufen pneumatisch, und es gelang, die Mindesthöhe zu reduzieren: Man kann also nun mit dem P90 HP die Kamera tiefer absenken.

Darüber hinaus bietet die neue HP-Baureihe eine erhöhte Leichtgängigkeit der pneumatischen Säule, dank einer speziellen Silikonbeschichtung der Rollenbahnen, die auch die perfekte Balance des Kamerasystems unterstützt. Eine neu entwickelte Dichtungstechnologie sorgt für einen extrem lang anhaltenden Luftdruck. Die gegossenen Doppelräder werden von neuen Präzisionslagern aus rostfreiem Stahl getragen, die das Fahren auf unterschiedlichen Böden verbessern. Die Pedestals wird Cartoni ab September 2023 ausliefern, für diese Produkte gilt eine 5-Jahres-Garantie.

Neuer Fluidkopf

Der neue Fluidkopf Magnum HP mit einer Nutzlast von 130 kg ist aus Sicht von Cartoni die ultimative Antwort auf hochpräzise AÜ-Aufnahmen mit langbrennweitigen Objektiven. Der Kopf bietet dank seiner neu entwickelten Silikonflüssigkeit eine starke Fluid-Leistung. Die Entwicklungsabteilung von Cartoni nutzt eine neue molekulare Zusammensetzung der Silikonflüssigkeit mit einer herausragenden Verbesserung des Dämpfungsleistungsbereichs. Der HP-Kopf garantiert demnach präzise Start-, Ramp-Up- und Stopp-Bewegungen auch bei sehr großen Kamera-Objektiv-Setups — mit minimalem Aufwand für den Kameramann und gleichzeitiger Möglichkeit von Reißschwenks.

Auch der Magnum HP wird ab September 2023 erhältlich sein.

Neues motorisiertes PTZ-Säulenstativ

Das motorisierte Lifto 25 wurde speziell für PTZ-Kameras entwickelt und erstmals bei der NAB2023 gezeigt. Es ermöglicht sehr sanfte vertikale Bewegungen in On-Air-Qualität per Fernsteuerung.

Lifto ist laut Cartoni das einzige Produkt in dieser Kategorie, das On-Air-Funktionalität und einen großen Höhenbereich zu einem wettbewerbsfähigen Preis bietet.

Den zunehmenden Bedarf an Robotik in kleinen Studios, Nachrichtenredaktionen, Talkshows, Bildungs- und Konferenzsälen erfüllt Lifto 25 in idealer Weise, so der Hersteller. Lifto 25 ist zum Listenpreis von rund 3.000 Euro verfügbar.