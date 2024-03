Aufblasbarer Snapbag Airglow

DoPChoice stellt mit Snapbag Airglow den ersten aufblasbaren Snapbag für 1×2 LED Panels vor.

Für die beliebten 1×2 LED-Panels präsentiert DoPchoice Snapbag Airglow, eine weitere Lichtlösung, die von Gaffern und Kameraleuten inspiriert wurde. Airglow ist eine Snapbag-Premiere und bietet eine einzigartige aufblasbare Technologie, die eine einfache Lösung für eine Beleuchtung im Stil eines Booklights darstellt. Airglow erzeugt ein extrem weiches, indirektes Licht und eignet sich hervorragend für Geräte wie Creamsource Vortex8 und Vortex8 Soft, Arri Skypanel X21 und S60 Classic sowie für die meisten Geräte ähnlicher Größe.

Einmal mit Airglow ausgestattet, verwandelt sich ein LED-Panel in eine größere, superweiche Lichtquelle ohne hart definierte Schatten. Durch den Einbau von Airglow in ein Panel wird das Setup auf ein einziges, einfach zu positionierendes Gerät vereinfacht, das horizontal oder vertikal ausgerichtet werden kann. Er ist leicht und schnell aufgebaut und macht zusätzliche Stative überflüssig, so dass er auf stark frequentierten Sets weniger Platz einnimmt.

Airglow ist schnell aufgeblasen und lässt sich leicht an der Vorderseite des LED-Panels befestigen. Die Installation ist extrem einfach: Das Cover wird über die Leuchte gezogen, befestigt und dann werden die Schnallen an den beiden verstellbaren Riemen geschlossen. Im Gegensatz zu einer typischen Softbox, die nach vorne gerichtet ist, erzeugt Airglow einen dreieckigen Abstrahlwinkel von 45°, wobei die Rückwand dem Hypotenusenwinkel entspricht, und das Licht auf der senkrechten Seite abgestrahlt wird.

Die Rückwand kann für eine stärkere Ausleuchtung von Ultra Bounce auf Hard Silver Diffusion sowie auf gebleichtes und ungebleichtes Muslin umgestellt werden. Zur weiteren Lichtlenkung besteht die Möglichkeit, die Snapgrid LCD 40°, Quarter, Half oder Magic Cloth Diffusion hinzuzufügen, um die Weichheit weiter zu erhöhen.

Der aufblasbare Airglow-Rahmen kann befüllt oder entleert werden, während er an der Leuchtplatte befestigt oder abgenommen ist. Er lässt sich zusammen mit der Luftpumpe in einer speziell angefertigten DoPchoice-Tasche transportieren und einfach aufbewahren.

»Aus meiner Sicht ist Airglow ideal geeignet, um auch auf engstem Raum ein Booklight zu erzeugen. Er ist so kompakt, dass er auch als ‚Lampe‘ seine Stärken ausspielt und eine hervorragende Lichtqualität bietet…«

Gaffer Uwe Greiner, ICLS (Die Kolonie, Constellation, Die Zauberflöte)