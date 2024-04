210 Terabyte in einem Cube

Mit einem neuen portablen Speichergerät der Elements-Produkte kommt der Düsseldorfer Speicherspezialist Syslink zur NAB 2024.

Die neue Lösung der Cube-Reihe packt auf nur 375 mal 205 mal 330 Millimetern bis zu 210 Terabyte aus NVME Speicher und somit für höchste Zugriffsgeschwindigkeit und Konnektivität. Das neue Produkt gliedert sich in die auf AV-Medien zugeschnittene Elements-Umgebung ein, das alle Aufgaben des Workflows vom Speichern und der Sichtung von Dailies am Set bis zum Transport zu Schnitt, Postproduktion und Finishing unterstützt – ob vor Ort oder in der Cloud.

Auf der NAB werden auch die KI-Anwendungen von Elements gezeigt; wie erforderliche Tools, ob fürs Kreative wie für Mediaanalyse verschiedener Drittanbieter in die offene Plattform von Elements aufgenommen und eingebunden werden. Neue Funktionen der Media Library verbessern die Nutzung und Effektivität der Workflows und beschleunigen die Erledigung der täglichen Aufgaben. Demonstriert wird u.a., wie die Integration von HTTP3 das Hochladen in die Cloud dramatisch beschleunigt, um z.B. direkte Workflows von der Kamera in die Cloud effizient zu machen. Diese Lösungen werden in Verbindung mit den Speicherlösungen One und Bolt und deren Kombination mit individuell konfigurierten Netzen gezeigt.