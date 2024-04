Avid: KI als Assistent

Avid zeigt eine breite Palette von Softwareprodukten und Lösungen, und auch der digitale Assistent Avid Ada spielt eine Rolle.

KI-Tools als Assistenten

In verschiedenen Demonstrationen zeigt Avid am NAB-Stand, wie sich das Unternehmen den Einsatz von KI bei seinen Produkten vorstellt. Avid betont, dass man nicht auf generative KI setze. Stattdessen sieht Avid den Einsatz von KI im Arbeitsalltag vielmehr in assistierender Funktion. Dazu zählt laut Avid beispielsweise die Transkription von Sprache in Text, das Erstellen von Zusammenfassungen und das Automatisieren von Sprachübersetzungen.

Weiter betont der Hersteller, dass auch schon heute viele KI-gestützte Tools Teil der Avid-Produkte seien, etwa PhraseFind AI und ScriptSync AI in Avid Media Composer, Gesichts- und Szenenerkennung in Avid MediaCentral sowie eine Vorschau auf Transkriptionsdienste und Recommendation Engines.

Bei einer Demo zeigt Avid auch, wie Journalisten, die im webbasierten MediaCentral | Cloud UX editieren, ein Skript schreiben, Voiceover auf der Timeline aufnehmen und dann den KI-Service bitten, relevantes Filmmaterial zu identifizieren, das zu einem ausgewählten Abschnitt der Geschichte passt.

Inspiration Station

In diesen Sessions präsentiert Avid etliche KI-gestützte Tools, die kreative Workflows in einer Vielzahl von Anwendungsfällen der Medienproduktion beschleunigen. Die Sessions zeigen auch, wie Allianzpartner die Möglichkeiten von Avids Craft Editing Tool Media Composer mit API-gestützten Workflows erweitern, etwa Dailies mit Autodesk Flow Capture; Asset Management mit ioMoVo; Ingest und Archivierung mit Spectra Logic; VFX mit Doom Solutions; und Integration mit Storage DNA.

Stream IO

Ebenfalls zu sehen: Die neueste Version von Avids softwarebasierter Ingest- und Playout-Lösung Avid Stream IO. Sie sei ideal für Produktionsteams, die von SDI auf IP umsteigen und die Vorteile von Cloud- und Hybrid-Workflows nutzen möchten, so Avid. Stream IO unterstützt eine breite Palette von Formaten, von Proxy mit niedriger Auflösung bis zu UHD, in Konfigurationen mit zwei, vier und acht Kanälen für Ingest und Playout.

Collaboration Tool

In weiteren Demos präsentiert Avid sein SaaS-basiertes Collaboration-Tool, das eine Echtzeit-Zusammenarbeit mit Microsoft Teams für virtualisierte Bearbeitungssitzungen von überall aus ermöglicht.

Avid stellt auch seine digitale End-to-End-Lösung für die Nachrichtenproduktion, MediaCentral, vor. Neue Funktionen wie browserbasiertes Editing mit Audiowellenformen und leistungsfähigere Suchwerkzeuge sind zu sehen.