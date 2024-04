Atomos: Ein Ninja, der verbindet

Ninja Phone nennt Atomos seinen »Co-Prozessor«, der professionelle HDMI-Kameras mit Smartphones und Tablets koppelt.

Was Atomos als Ninja Phone bezeichnet, ist letztlich eine iPhone-Halterung mit Anschlüssen und integrierter Elektronik. Die erste Version von Ninja Phone ist konzipiert, um professionelle Kameras über HDMI und in HDR mit den OLED-Displays der iPhones 15 Pro und 15 Pro Max zu verbinden.

Ninja Phone kodiert das HDMI-Kamerasignal in ProRes oder H.265 jeweils in 10-Bit. Die Anzeige erfolgt auf dem iPhone »in null Latenz«, so Atomos. Das ProRes-kodierte Video kann auf dem Smartphone als .mov-Datei gespeichert und/oder gleichzeitig in 10-Bit H.265 über die 5G- und Wi-Fi 6E transkodiert werden. Das Ninja Phone arbeitet ohne Lüfter und daher »flüsterleise«.

Die Verbindung beider Geräte erfolgt über USB-C. Der A17 System-on-Chip des iPhone dekodiert das Bild des Kamerasensors für die Anzeige auf dem hochauflösenden iPhone-Display.

Atomos verweist darauf, dass das Display des Smartphone, verglichen mit dem von Kameras, Bilder wesentlich besser anzeigt: Dazu tragen des Kontrastverhältnis von 2.000.000 : 1, der Dynamikbereich von 11 Blendenstufen und die Spitzenhelligkeit von 1600 Nits sowie die Unterstützung von Dolby Vision, HDR10 und HLG bei.

iPhone 15 Pro-Nutzern stehen die Cloud Services (ACS) von Atomos – darunter der Camera-to-Cloud-Workflow, Remote-Live-Produktion und Cloud-Editing – über das Ninja Phone in vollem Umfang zur Verfügung.

Das Ninja Phone wiegt nur 95 Gramm, ans iPhone 15 Pro angedockt 335 Gramm. Ein separater USB-C-Hub bindet externes iPhone-Zubehör wie z.B. Funkmikrofone und Produkte von Drittanbietern ein. Das Ninja Phone wird von Standard-NP-Batterien, einem Stromadapter oder über einen USB-C-Eingang (5V/3A) gespeist. Der iPhone-Akku wird darüber parallel geladen. Ein neues, robustes Verriegelungssystem sorgt für den sicheren Halt der Kabel.

Die Ninja Phone iPhone App koordiniert beide Geräte, sodass sie sich wie ein einziges, reaktionsschnelles Gerät anfühlen. Bei Aufnahmen für Social-Media im 9:16-Hochformat passt sich die Ninja Phone App an den horizontalen oder vertikalen Videomodus an. Die App für iOS und iPadOS steht zum Zeitpunkt der Auslieferung zum Download zur Verfügung.

Das Ninja Phone wird 399 Euro (netto) kosten und ab Juni 2024 ausgeliefert. Kunden sollen auch Schutzhüllen für die beiden iPhones (59 Euro netto) erwerben, damit die Kabelverriegelung verwendet werden kann.