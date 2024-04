Cartoni-Neuheiten

Cartoni stellt fortschrittliche Fluidköpfe mit Encoder, Lifto Twin, Pedestal HP-Serie und Zubehör vor.

Fluidköpfe mit Encoder

Cartoni stellt bei der NAB Show 2024 eine komplette Produktlinie von Fluidköpfen mit Encodern vor. Das sei ein Trend, den Cartoni schon frühzeitig in der Broadcast- und Filmindustrie erkannt habe.

Die Fluidköpfe mit Encoder sind mit hochpräzisen, absoluten Positionsgebern ausgestattet, jede Umdrehung um die Schwenk- und Neigeachse ist in vier Millionen Positionsdaten unterteilt.

Aktuell ist die Technologie in Fluidköpfe, Jibs und den Lambda 25 Nodal Head integriert. Damit ist Cartoni das erste Unternehmen, das Position Tracking bei Kamerasupport-Produkten bietet.

»Die Protokolle für die Bildaufzeichnung entwickeln sich ständig weiter«, sagt Elisabetta Cartoni, Präsidentin und CEO von Cartoni. »Schon bald wird die Integration von Positionsdaten aus der Kameraunterstützung zu einer allgemeinen Anforderung werden, um eine virtuelle oder grafische Einblendung korrekt mit einem Echtzeitbild abzugleichen. In Erwartung dieses Trends haben wir schnell gehandelt, um die vielfältigen Anforderungen von Sport, Nachrichtenberichterstattung, Studios, Gotteshäusern, Bildungsfernsehen, Werbung und Film zu erfüllen.«

Seit einem Jahrzehnt perfektioniert Cartoni die Integration von hochpräzisen optischen Encodern in seine Produkte. Mit den direkt auf der Drehwelle angebrachten Encodern gewährleisten die Cartoni-Produkte hochpräzise Messwerte. Die Daten werden in einem einfachen offenen Protokoll dargestellt, das mit jeder Bildkompositionssoftware kompatibel ist.

Die E-Heads von Cartoni unterstützen nicht nur anspruchsvolle Spezialeffekte, visuelle Effekte und ähnliche Anwendungen, sondern ermöglichen auch die präzise Verfolgung von ferngesteuerten Kameras, indem sie eine unendliche Genauigkeit ohne Verzögerung bei der Reaktion gewährleisten.

Die Positionsmetadaten sind für jeden Prozessor zugänglich oder können von der Cartoni VR Box kanalisiert werden, die über eine spezielle elektronische Schnittstelle verfügt, die mit Virtual Engines kompatibel ist und die vom Objektiv gesammelten optischen Daten in einem einzigen Datenstrom zusammenfasst.

Lifto 25 und Lifto Twin

Das motorisierte Säulenstativ Lifto 25 bietet jetzt erweiterte PTZ-Optionen mit einer zusätzlichen vertikalen Bewegung. Dieses zuverlässige und geräuschlose Gerät ist zu einem unverzichtbaren Werkzeug für Konferenzen, Shows, Studios und religiöse Veranstaltungen geworden. Seine zusätzliche elektronische Schnittstelle für führende PTZ-Konsolen wie Panasonic, Sony, Canon usw. hebt die Bewegungssteuerung einer oder mehrerer PTZ-Kameras auf ein höheres Niveau und ermöglicht eine nahtlos integrierte Einrichtung.

Für professionelle Studiodrehs präsentiert Cartoni den innovativen Lifto 25 Controller. Er verwaltet bis zu fünf Lifto 25-Einheiten, erleichtert die Geschwindigkeitsvariation und integriert die Steuerung innerhalb der Konsole oder mit einem separaten Game-Controller-Joystick oder -Pedal. Er kann auch über das Ethernet-Netz des Studios angeschlossen und mit den meisten PTZ-Konsolen wie Panasonic, Sony, Skaarhoj verbunden werden. Die spezielle Software ist für die Bewegungsprogrammierung und die virtuelle Schnittstelle ausgestattet.

Lifto 25 entwickelt sich mit dem Lifto Twin zu einem besonders hohen Säulenstativ. Durch die Kopplung einer doppelten Hubeinheit erreicht der Lifto Twin 440 cm (14,5 ft) mit einem Hub von 132 cm (4,3 in) und einer erhöhten Geschwindigkeit von 75 mm/s (3 in/s). Die Geschwindigkeit ist jetzt variabel und mehrere Positionen können programmiert und über Ethernet verbunden werden.

Pedestale Serie HP

Cartoni hat sein gesamtes Sortiment an Hochpräzisions-Pedestalen überarbeitet und verbessert und eine zweite Stufe zur manuellen Höhenverstellung eingeführt, um eine bessere Höhenanpassung an den vertikalen Hub zu ermöglichen. Die HP-Serie verfügt über ein neues Design des Gleitrollenmechanismus für zusätzlich reduzierte Betriebsgeräusche und außergewöhnliche Leichtgängigkeit in der Bewegung.

Innovatives Zubehör

Weiter stellt Cartoni auf der NAB neues Zubehör vor, darunter eine neue Schienenklemmhalterung für 75/100-mm-Kugelköpfe. Da in Jeeps, Quads und anderen Plattformen oft der Platz für die Aufstellung eines Stativs fehlt, ermöglicht die Cartoni Rail Clamp die sichere Befestigung von Kopf/Kamera-Systemen an einem Geländer, einer Traverse oder einem Überrollbügel mit zwei supersicheren Klemmen, die die Stabilität einer kompakten Hi-Hat als Head Support gewährleisten. Ein Ring ermöglicht die Verwendung eines Sicherheitsstahlseils zur Sicherung der Kamera. Die Rail Clamp eignet sich besonders für Sport, Safaris, Trainingsaufnahmen, Trekking, Interviews, Konferenzen und Werbespots.

Ein zweites neues Zubehörteil ist der Rosetten-Extender, der an der Schwenkstangen-Rosettenbefestigung der Focus-Köpfe befestigt werden kann, um den Abstand zwischen der Schwenkstange und der montierten Kamera zu vergrößern. Durch das Hinzufügen von 45 mm hat die Schwenkstange mehr Abstand zur Kamera. Der Rosetten-Extender verfügt über mehrere ¼- und 3/8″-Gewinde zur Befestigung von Zubehör wie Mikrofonen, Monitoren, Leuchten, Infrarot-Trackern usw.