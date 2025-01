LaCie Rugged SSD Pro5: Scratch-Disc mit Thunderbolt 5

Die LaCie Rugged-SSD unterstützt kreative Workflows mit Lese- und Schreibgeschwindigkeiten von bis zu 6.700 und 5.300 MB/s.

Die LaCie Rugged SSD Pro5 bietet eine Lese- und Schreibgeschwindigkeiten von bis zu 6.700 und 5.300 MB/s und ist mit Kapazitäten von bis zu 4 TB erhältlich. Sie ermöglicht die Bearbeitung von 8K- und 6K-RAW-Material in Echtzeit und gewährleistet selbst bei den anspruchsvollsten Aufgaben eine reibungslose Leistung.

»Die Anforderungen an Speicher seitens der Kreativprofis sind rasant angestiegen, insbesondere bei denen, die generative KI in ihre Arbeit integrieren«, sagt Lance Ohara, Vice President Endpoint Marketing bei Seagate. »Die LaCie Rugged SSD Pro5 ist für diese anspruchsvollen Workloads und datenintensiven Anwendungen ausgelegt. Das macht sie zu einem wertvollen Tool für Anwender, die auf höchste Übertragungsgeschwindigkeiten und Arbeitsleistung angewiesen sind.«

»Thunderbolt 5 setzt neue Maßstäbe im Hinblick auf die Leistung und bietet doppelt so hohe Geschwindigkeiten im Vergleich zur Vorgängerversion«, so Ben Hacker, General Manager Client Connectivity bei Intel. »Wir freuen uns, dass LaCie die Thunderbolt 5-Technologie in das Rugged-Portfolio aufnimmt. Die verbesserte Bandbreite ist für jeden Nutzer ein Gewinn, insbesondere Content Creator werden sie in ihren Workflows sehr zu schätzen wissen.«

Die LaCie Rugged SSD Pro5 ist so konstruiert, dass sie selbst den härtesten Umgebungen standhält, so LaCie. Sie übersteht Stürze aus bis zu drei Metern Höhe und ist nach IP68 staub- und wasserdicht zertifiziert. Das von Neil Poulton entworfene, ikonische und robuste Gummigehäuse sorgt für maximale Mobilität bei allen Arbeitsabläufen und ermöglicht es den Nutzern, ihre Daten sicher zu speichern. Zudem besteht die SSD mindestens zu 45 Prozent aus recycelten Materialien. Das reduziert die Umweltbelastung, ohne die Leistung zu beeinträchtigen.

Dank ihrer hohen Kompatibilität lässt sich die Rugged SSD Pro5 problemlos mit Thunderbolt 5 und Thunderbolt 4 sowie USB-C-Hosts mit 10, 20 oder 40 GBit/s auf Windows-, macOS- und iPad Pro-Geräten verbinden, die eine Mindestleistung von 15 Watt bieten.1,2 Die SSD wird mit einer fünfjährigen eingeschränkten Garantie sowie mit Rescue Data Recovery Services geliefert.

Die neue LaCie Rugged SSD Pro5 ist ab Januar 2025 zum Bruttopreis von rund 430 Euro (2 TB) und 690 Euro (4 TB) erhältlich.