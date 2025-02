Bun-G-Ring zur Filtermontage ohne Klebeband

Bun-G-Ring ist eine leichte, langlebige und ultraschnelle Lösung, mit der Filter in weniger als sechs Sekunden montiert werden können – ohne Klebeband, ohne Risiko.

Seit Jahrzehnten verlassen sich Filmemacher auf Klebeband, um Filter in engen Aufnahmesituationen zu befestigen. Der Bun-G-Ring beseitigt diesen Aufwand mit einem auf Bungee-Seilen basierenden Befestigungssystem, das Filter sicher an ihrer Position hält und das Risiko beseitigt, dass das Klebeband mitten in der Aufnahme versagt.

Universelle Kompatibilität und extreme Haltbarkeit

Der Bun-G-Ring wurde für die Anforderungen professioneller Filmproduktionen entwickelt:

Universelle Passform: Funktioniert mit jeder Filtergröße und stapelt bis zu fünf Filter.

Federleicht und stark: Mit einem Gewicht von nur 61,7 g/2,17 oz und aus glasfaserverstärktem Polyamid und Edelstahl gefertigt.

Für Profis entwickelt: Für Geschwindigkeit und Zuverlässigkeit bei Hochdruck-Filmsets gebaut.

Dyneema-Bungee-Seile: Stärke, die hält

Die maßgeschneiderten Bungee-Seile des Bun-G-Rings sind mit Dyneema geflochten, der »stärksten Faser der Welt«, die in der Luft- und Raumfahrt und im Extremsport weit verbreitet ist. Diese einzigartige Kombination aus Flexibilität und Stärke sorgt dafür, dass die Filter unter allen Aufnahmebedingungen sicher bleiben.

Hintergrund

Der Bun-G-Ring entstand aus Erfahrungen am Set. Frustriert von den Einschränkungen beim Abkleben von Filtern machte sich ein Team von Branchenexperten – darunter der Kameraassistent Stevie Vos (10 Jahre Erfahrung) und der Oberbeleuchter Erno Das (30 Jahre Erfahrung) – daran, eine bessere Lösung zu entwickeln. Vor kurzem haben sie sich mit der Second Reef GmbH zusammengetan, die als exklusiver weltweiter Vertriebspartner mit dem Aufbau eines Händlernetzes und der Einführung dieses innovativen neuen Produkts in der Filmbranche beauftragt ist.

Nach unzähligen Prototypen und strengen Tests am Set ist das Ergebnis ein Werkzeug, das von Filmemachern für Filmemacher entwickelt wurde – eines, das das mühsame Anbringen von Filtern überflüssig macht, während es die Geschwindigkeit beibehält, die Sicherheit erhöht und Langlebigkeit bietet.

Der Bun-G-Ring wird offiziell auf der BSC Expo vorgestellt. Zur Markteinführung gibt es einen zeitlich begrenzten Einführungspreis (begrenzte Stückzahl verfügbar):

Standard-Kit (350 €)

Das universelle Set aus drei Bun-G-Rings in verschiedenen Größen und Zubehör, kompatibel mit über 1.000 Objektiven.

Dreifach-Sets (350 €)

Ein Set aus drei identischen Bun-G-Rings mit passendem Zubehör.