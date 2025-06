SmallHD Ultra 10: Monitoring ohne Kompromisse

Mit dem Ultra 10 präsentiert SmallHD seinen bislang größten Touchscreen-Monitor.

Mit seinem neuen Produktionsmonitor Ultra 10 peilt SmallHD die goldene Mitte an, was die Größe betrifft: kompakt genug, um in eingeschränkten Produktionsbedingungen wie z.B. Autos eingesetzt zu werden, aber auch groß genug, um genaues Arbeiten in einem professionellen Umfeld zu ermöglichen – die ideale Balance zwischen Übersicht und Mobilität. Dabei ist der Ultra 10 der größte Touchscreen-Monitor, den SmallHD bisher produziert hat.

In der Welt des professionellen Filmdrehs entscheidet oft der Monitor über das perfekte Bild. Mit dem neuen Ultra 10 hebt SmallHD den Standard für Set-Monitore auf ein neues Niveau – robust, hell, intuitiv. Ob am Handheld-Rig, auf dem Kamerakran oder am Regiepult: Der Ultra 10 ist bereit für jede Herausforderung am Set – und mit seinem tageslichtfähigen 2000-Nits-Display liefert er gestochen scharfe Bilder selbst bei direkter Sonneneinstrahlung.

Und nicht nur bei strahlendem Sonnenschein, auch bei bewölktem Himmel und allem, was dieser so mit sich bringt, ist der Ultra 10 ein treuer Begleiter: Durch seine IP54-Schutzklasse ist der Monitor wetter- und stoßfest.

Touchscreen trifft Tasten: Optimierte Bedienung für Profis

Die Bedienoberfläche wurde komplett überarbeitet: Der helle Touchscreen erlaubt schnelle Gestensteuerung, während sechs physische, frei belegbare Buttons für Präzision sorgen – ideal für Situationen, in denen Zeit ein kritischer Faktor ist. Egal ob Focus Puller oder DOP – der Ultra 10 bietet jedem genau die Kontrolle, die er braucht.

Die kapazitiven Multifunktionsknöpfe weisen dabei die gleiche Qualität auf wie die an SmallHDs aktuellem Flaggschiff-Monitor, dem Quantum 32 – der amerikanische Hersteller hat hier nicht gespart. Und wer sich rein auf die Knöpfe konzentrieren möchte, kann den Touchscreen sogar sperren, um bei einem wilden Dreh nicht unbeabsichtigt die Einstellungen zu verändern.

Kooperation mit Teradek

Wie bei allen aktuellen Monitoren führt SmallHD auch beim Ultra 10 seine Kollaboration mit Teradek fort: Erhältlich sind Varianten mit integriertem Bolt-6-Funkempfänger. Dieses System arbeitet im stabileren 6-GHz-Band, ist aber auch abwärtskompatibel mit jedem Bolt-4K-System im 5-GHz-Modus.

Ebenso sind Focus Puller, die Tools von Teradek RT wie CTRL.5 nutzen, mit dem Ultra 10 gut beraten, da deren Objektivkontroll-Overlays komplett dargestellt werden können.

Fazit

Der SmallHD Ultra 10 ist nicht einfach nur ein neuer Monitor. Er ist ein klares Statement für Qualität, für Präzision, für professionelles Arbeiten unter allen Bedingungen. Wer keine Kompromisse beim Monitoring eingehen will, findet hiermit das passende Werkzeug.