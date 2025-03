DJI Osmo Mobile 7 Serie

DJI präsentiert Smartphone-Gimbal mit DJI-Stabilisierungstechnologie der siebten Generation und ActiveTrack 7.0-Technologie.

Der Osmo Mobile 7P verfügt über einen Drei-Achsen-Smartphone-Stabilisator, der die leichten, tragbaren und robusten Tracking-Funktionen des Osmo Mobile 6 beibehält. Mit dem neuen Multifunktions-Modul lassen sich Motive verfolgen. Zusätzlich verfügt der Gimbal über eine integrierte Lichtsteuerung mit mehreren Farbtemperatur- und Helligkeitsstufen.

Das Multifunktions-Modul kann auch als Mikrofonempfänger fungieren, indem sein USB-C-Anschluss mit dem Smartphone verbunden wird, um eine hochwertige Audioübertragung zu gewährleisten. Gleichzeitig wird das Smartphone dabei aufgeladen.

Wie der Osmo Mobile 7P verfügt er über ein kompaktes Design, ist einfach zu bedienen und hat einen günstigeren Einstiegspreis. Er lässt sich ebenfalls schnell ausklappen, verfügt über ein eingebautes Stativ, lässt sich in nur einem Schritt verstauen und unterstützt das Multifunktions-Modul (separat erhältlich).

Multifunktions-Moduls

Mit dem Multifunktions-Modul können Nutzer_innen Motive einfach mit der nativen Kamera ihres Smartphones, Live-Streaming-Apps und anderen Kamera-Apps verfolgen.

Das Multifunktions-Modul kann den Fokus in einer Menschenmenge präzise beibehalten oder ein Motiv erneut erfassen, wenn es nach kurzem Verlassen des Bildausschnitts wieder eintritt. Das Modul kann einfach mit einem magnetischen Clip am Gimbal befestigt und mit Handgesten gesteuert werden, um Fotos aufzunehmen, es kann eine Aufnahme starten oder stoppen, das Tracking aktivieren oder die Komposition anpassen. So funktioniert’s:

Das Zeigen der Handfläche in Richtung des Moduls startet oder stoppt das intelligente Tracking.

Mit einer »V«-Geste wird ein Foto aufgenommen.

Eine »Doppel-L«-Geste mit beiden Händen passt den Bildausschnitt eines Motivs an.

ActiveTrack 7.0: Intelligenter als je zuvor

In Verbindung mit der DJI Mimo App kann die Osmo Mobile 7 Serie ActiveTrack 7.0 nutzen. ActiveTrack 7.0 ermöglicht dem Gimbal, sich auf die Verfolgung von Objekten einzustellen und deren Bewegungen automatisch zu folgen, selbst in einer belebten Umgebung. Smart Capture ermöglicht es dem Gimbal, mehrere Motive zu erkennen, und es ist auch möglich, ein Motiv zu fixieren oder mit einfachem Tippen zu einem anderen Motiv zu wechseln. Mit Smooth Tracking kann man den bevorzugten Fokus genau bestimmen und kontinuierliches Tracking aufrechterhalten, selbst wenn das Motiv verdeckt ist oder sich schnell bewegt.

Preis und Verfügbarkeit

Die DJI Osmo Mobile 7 Serie ist in den folgenden Konfigurationen verfügbar:

Osmo Mobile 7P zum Preis von 159 Euro

Osmo Mobile 7 zum Preis von 99 Euro

Verfügbares Zubehör umfasst: