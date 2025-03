Thunderbolt 5-Lösungen von Sonnet

Sonnet kündigt Thunderbolt 5 PCIe-Erweiterungslösungen für die neueste Apple Silicon Mac Produktreihe an.

Sonnet Technologies hat die neuesten Mitglieder seiner Serie von PCI Express (PCIe) Kartenerweiterungssystemen für Thunderbolt vorgestellt:

Echo II DV Thunderbolt 5-Modul

Echo II DV Thunderbolt 5-Desktop

Echo II DV Thunderbolt 5-Rackmount

xMac Studio/Echo II DV Thunderbolt 5

Jedes dieser Systeme ermöglicht den gleichzeitigen Einsatz von zwei leistungsstarken, bandbreitenintensiven PCIe-Karten bei maximaler Leistung. Die Geräte sind kompatibel mit dem neuen Mac Studio, MacBook Pro mit M4 Pro und M4 Max sowie mit Mac Mini mit M4 Pro und anderen Computern, die mit Thunderbolt 5-Anschlüssen ausgestattet sind. Verglichen mit Thunderbolt-PCIe-Erweiterungsgehäusen der vorherigen Generation wird die verfügbare PCIe-Bandbreite pro Steckplatz (bis zu 6.000 MB/s) verdoppelt.

Details

Das Echo II DV Thunderbolt 5 Modul wird als Upgrade für den Einsatz in modularen Rackmount-Gehäusen von Sonnet sowie für das Sonnet xMac Studio pro 3HE Rackmount- und Thunderbolt-Erweiterungssystem für Apple Mac Studio Computer angeboten. Echo II DV Thunderbolt 5 Desktop ist ein leicht zu transportierendes, eigenständiges Erweiterungssystem, während die Rackmount-Version ein eigenständiges 2HE-Erweiterungssystem mit Platz für ein zusätzliches Erweiterungsmodul ist. xMac Studio/Echo II DV Thunderbolt 5 ist ein vorkonfiguriertes System mit einem Echo II DV-Modul.

Herzstück aller Echo II DV Thunderbolt 5 Lösungen ist das Echo II DV Thunderbolt 5 Modul: Es ermöglicht den Anschluss von zwei PCIe-Karten mit Thunderbolt 5 an den Computer. Das Modul verfügt über zwei x16 PCIe 4.0-Steckplätze, die jeweils mit einer eigenen Thunderbolt-Schnittstelle ausgestattet sind. Damit bietet es Platz für zwei PCIe-Karten mit voller Höhe und Länge (bis zu 12,28 Zoll), die sich mit den beiden mitgelieferten Thunderbolt 5 (120Gbps) -Kabeln an den Thunderbolt-Ports des Computers anschließen lassen. Das Modul verfügt über ein universelles 400-W-Netzteil und zwei 75-W-Hilfsstromanschlüsse für Nicht-GPU-Karten, die zusätzliche Energie benötigen.

Die Vorteile der Lösungen

Audio- und Videoprofis benötigen für Workflows in den Bereichen I/O, digitale Signalverarbeitung, Videoerfassung und -wiedergabe häufig spezielle Schnittstellen. Die Sonnet Echo II DV Thunderbolt 5-Systeme ermöglichen die Nutzung dieser PCIe-Karten an Computern mit Thunderbolt 5-Unterstützung wie dem neuen Mac Studio, sowie an MacBook Pro und Mac Mini.

Sonnet Echo II DV-Erweiterungssysteme sind zeit- und kostensparende Lösungen, da Anwender zwei PCIe-Karten bis zur vollen Größe – die jeweils über eine eigene Thunderbolt-Schnittstelle unterstützt werden – in ein transportables Desktop- oder Rackmount-Gehäuse einbauen und einfach per Thunderbolt-Kabel mit einem Computer verbinden können. Somit lassen sich die Karten auch flexibel an verschiedenen Computern verwenden – ideal für gemeinsame Arbeitsbereiche wie beispielsweise in Produktionsstudios.

Mac-Computer mit M4 Pro-, M4 Max- und Ultra-Chips – einschließlich des neuesten Mac Mini, MacBook Pro und Mac Studio sowie bestimmter Pro-PCs – verfügen über zwei oder mehr 120Gbit/s-Thunderbolt 5-Anschlüsse. Diese bieten jeweils eine PCIe-Bandbreite von 6.000 MB/s und eignen sich daher perfekt für den Anschluss von Thunderbolt an PCIe-Kartenerweiterungssystemen. Die Echo II DV Thunderbolt 5-Systeme liefern die volle Thunderbolt-PCIe-Bandbreite für jeden Steckplatz, da sie eine separate Thunderbolt-Schnittstelle für jeden Kartensteckplatz bereitstellen, wenn sie an zwei Thunderbolt 5-Anschlüsse des Computers angeschlossen sind, die ebenfalls über eine unabhängige PCIe-Bandbreite verfügen. Anwender können somit das volle Leistungspotenzial von zwei Karten gleichzeitig ausschöpfen, was ideal für Karten mit hohen Bandbreitenanforderungen ist, wie z. B. DV I/O, NVMe-SSD-Speicher und 25-Gb-Multiport-Ethernet-Adapter.

Verfügbarkeit

Die neuen Sonnet-Produkte werden voraussichtlich Ende Q2/Anfang Q3 und bald danach bei Vertriebspartnern weltweit zu folgenden UVPs inklusive gesetzlicher MwSt. erhältlich sein:

Echo II DV Thunderbolt 5-Modul: 1.462 Euro

Echo II DV Thunderbolt 5 Desktop: 1.608 Euro

Echo II DV Thunderbolt 5 Rackmount: 1.754 Euro

xMac Studio/Echo II DV Thunderbolt 5: 2.266 Euro