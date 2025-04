Adobe: Neue KI-Funktionen und Workflow-Verbesserungen

Videos magisch verlängern, Log-Footage ohne LUTs perfektionieren und Untertitel in 27 Sprachen übersetzen – das bietet Premiere Pro. Dazu gibt’s neue Funktionen bei Frame.io und After Effects.

Generatives Erweitern

Mit generativer KI ist es innerhalb von Adobe Premiere Pro nun möglich, bis zu zwei Sekunden Video zu »verlängern«. Fehlen bei einer Szene also ein paar Bilder, ist Premiere Pro dank KI in der Lage, das Ganze mit realistischen Bildern zu ergänzen.

Adobe sagt, dass die Funktion zum Austesten zur Verfügung steht, nach einer bestimmten Zeit die Nutzung aber kostenpflichtig werde.

Um die Transparenz von KI-generierten Inhalten zu fördern, werden die Ergebnisse von Generatives Erweitern mit Content Credentials versehen, die wie ein »Nährwertkennzeichen« für digitale Medien fungieren.

Color Management

Premiere Pro ist ab sofort in der Lage, Log-Footage zu korrigieren, ohne dass dafür LUTs notwendig wären. Die Wandlung des Materials findet unmittelbar nach dem Import statt.

Weitere Korrekturen können direkt im Lumetri Panel stattfinden. Teil des neuen Workflows ist die Möglichkeit, Kameras besser zu matchen und Hauttöne zu optimieren. Adobe sagt: »Es ist einfacher als je zuvor, beeindruckende Videos mit perfekten Hauttönen, lebendigeren Farben und verbessertem Dynamikbereich zu erstellen.«

Das soll auch dann der Fall sein, wenn man keine oder wenig Erfahrung im Grading hat. Mit sechs neuen Presets, die zur Auswahl stehen, muss man das Preset lediglich auf eine Sequenz anwenden.

Die Grundeinstellung bleibt weiterhin das 709-Preset, wählt man eines der neuen Wide Gamut Presets aus, eröffnen sich die neuen Einstellmöglichkeiten.

Untertitel übersetzen

KI-gestützte Übersetzung von Untertiteln kann in Sekundenschnelle Untertitel in 27 verschiedene Sprachen erstellen. Untertitel sind wichtiger denn je, um die Reichweite, das Engagement und die Zugänglichkeit auf der ganzen Welt zu erhöhen.

Neuheiten bei After Effects

High-Performance Preview Playback macht die Wiedergabe einer kompletten Komposition schneller als je zuvor.

Ein erweitertes Angebot an 3D-Werkzeugen wie Animated Environment Lights bietet schnelleres und realistischeres 3D-Compositing

HDR Monitoring erleichtert die präzise Wiedergabe und Bearbeitung von Inhalten mit hohem Dynamikbereich für hellere und lebendigere Motion-Design-Arbeiten.

Frame.io Verbesserungen

Die erweiterte Speicherkapazität in Frame.io V4, die gemeinsam mit Kreativteams skaliert werden kann, ermöglicht die Zusammenarbeit an riesigen Medienmengen an einem Ort.

So müssen Workflows nicht mehr durch die Speicherung auf verschiedenen Cloud-Plattformen unterbrochen werden. Frame.io V4 ermöglicht den Teams die Speicherung, Verwaltung, Zusammenarbeit und Verteilung von Skripten, Standbildern, Quellmedien und vielem mehr auf einer zentralen Plattform.

Verbesserungen

Erweiterte Tools zur Überprüfung von Textdokumenten für die Zusammenarbeit an Drehbüchern, Briefings, Budgets, Angeboten, Treatments, Storyboards und anderen Inhalten.

Transcription Generation (Beta) erleichtert das schnelle Transkribieren von Video- und Audiodateien in Frame.io, mit Navigation und Textsuche per Mausklick und der Möglichkeit, in mehrere Formate zu exportieren.

Watermarking ermöglicht den Schutz von in Arbeit befindlichen Inhalten durch benutzerdefinierte Textwasserzeichen auf Videos, Bildern und Dokumenten.

Access Groups (Beta) für Unternehmenskunden unterstützt Account-Administrator_innen großer Teams bei der Automatisierung des Gruppenzugriffs auf Arbeitsbereiche und Projekte, wodurch sich der Zeitaufwand für die Verwaltung von Berechtigungen drastisch verringert. Zu den neuen Sicherheitsfunktionen für Unternehmen gehört auch die Möglichkeit, den Zugang zu ausgewählten Ordnern zu beschränken.

Preise und Verfügbarkeiten

Die neuesten Versionen von Premiere Pro und After Effects von Adobe sind ab sofort allgemein verfügbar. Premiere Pro wird für eine begrenzte Zeit kostenlose Generierungen mit Generatives Erweitern anbieten. Die Funktionen Transcription und Access Groups sind in der Beta-Version von Frame.io V4 verfügbar; alle anderen Frame.io-Funktionen sind allgemein verfügbar.