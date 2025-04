Kiloview ist Spezialist für moderne Streaming-Workflows und bietet eine breite Palette an Produkten für die Übertragung von Video- und Audiosignalen via IP.

Mit der Cradle Series RF02 zeigt der Hersteller eine Workflow-Lösung, mit der sich Signale nicht nur kodieren, dekodieren und transkodieren lassen, sondern mit der auch Routing-, Recording und Multiviewer-Aufgaben bewerkstelligt werden können.

Cradle Series RF02 ist dabei modular aufgebaut: In einem Rack-Gehäuse mit 2RU lassen sich verschiedene Boards nutzen, mit denen das System auf die jeweiligen Anforderungen abgestimmt werden kann und sich so flexibel in verschiedenen Workflows nutzen lässt.