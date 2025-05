Sennheiser beginnt mit der Auslieferung von Spectera

Das Breitband-Drahtlossystem vereint drahtlose Mikrofone, IEMs und Steuerdaten in einem einzigen HF-Kanal – und das in nur einer HE im Rack sowie mit nur einem Bodypack pro Performer.

Die vollständig bidirektionale Lösung verändert nicht nur den Workflow für das gesamte Audioteam, sondern reduziert auch Hardware-Aufwand und Einrichtungszeit auf ein Minimum. Das System umfasst die Spectera Base Station, den bidirektionalen SEK-Bodypack in Varianten für TV-UHF und 1.4 GHz, die DAD-Sende-/Empfangsantennen (ebenfalls für beide Frequenzbänder), MADI-Karten sowie Zubehör. Ergänzt wird die Hardware durch die LinkDesk-Software und die browserbasierte Spectera WebUI.

Dr. Andreas Sennheiser, Co-CEO von Sennheiser, sagt zur Auslieferung: »Unser besonderer Dank gilt den Teilnehmer_innen des Pioneer-Programms, die mit ihrem Feedback maßgeblich zur Weiterentwicklung beigetragen haben – und natürlich allen Kunden, die mit uns gemeinsam diesen mutigen Schritt in die Zukunft der Drahtlostechnologie gehen. Gleichzeitig muss ich unsere Kunden um etwas Geduld bitten: Wir haben massiv in unsere Fertigung am Standort Deutschland investiert und die Produktionskapazitäten deutlich erhöht. Aufgrund der sehr hohen Nachfrage wird es dennoch eine gewisse Zeit in Anspruch nehmen, bis alle Vorbestellungen ausgeliefert sind.«

​Spectera reduziert viele typische Herausforderungen schmalbandiger Multikanalsysteme: Aufwändige Frequenzkalkulationen, umfangreiche Verkabelung oder komplexe Leistungseinstellungen für IEMs gehören mit dem Breitbandsystem der Vergangenheit an. Stattdessen profitieren Anwender_innen von einem deutlich schlankeren Setup – sowohl im Lager als auch auf Tour und Backstage.

»Viele Teilnehmer_innen unseres Spectera Pioneer Programs waren regelrecht überrascht, wie schnell sie einsatzbereit waren«, berichtet Benedikt Euen, Senior Produktmanager bei Sennheiser. »Früher hat das gesamte Produktionsteam auf die Monitor Engineers und HF-Manager*innen gewartet – jetzt sind die plötzlich diejenigen, die Zeit haben.«Ein zentrales Alleinstellungsmerkmal: IEMs und Mikrofone können im gleichen TV-Kanal betrieben werden – ohne Schutzband, ohne Frequenzchaos. Gleichzeitig erlaubt die permanente bidirektionale Kommunikation eine vollständige Fernsteuerung: Audioeinstellungen, Monitoring und Spektrumüberwachung (auch auf dem von Spectera genutzten Kanal) sind jederzeit möglich. Außerdem ist die spektrale Leistungsdichte gering, sodass Frequenzen einfacher wiederverwendet werden können, beispielsweise auf einem größeren Festivalgelände, zwischen benachbarten Theatern oder in einem Rundfunkkomplex.







Maximale Flexibilität – auch während der Show

​Spectera ermöglicht es Produktionen, zu jedem Zeitpunkt die optimale Balance aus Audioqualität, Latenz, Kanalanzahl und Reichweite zu wählen. Die Audio Link Modes lassen sich individuell anpassen – sogar während der laufenden Show. Neue Mikrofone oder IEMs können jederzeit unkompliziert hinzugefügt werden. Da sich die HF-Komponenten in den DAD-Antennen und nicht in der Base Station befinden, wird kein weiteres HF-Zubehör wie Booster, Splitter oder Combiner benötigt.

LinkDesk Software und Spectera WebUI ​

​Die brandneue LinkDesk-Desktop-Anwendung aktiviert die Base Station über die passende lokale Lizenz und verwandelt jeden Mac oder PC in ein komfortables Steuerungs- und Monitoring-Zentrum, mit einem intuitiven und nutzerfreundlichen Workflow für mehrere Spectera Base Stations. Hier können Engineers flexibel zwischen den Audio Link Modes und ihrer jeweiligen Audioqualität, Latenz, möglichen Audio-Links und Reichweite wählen, sowie das gesamte System inklusive aller Audioeinstellungen und der HF-Kanalqualität vollständig fernsteuern und -überwachen.

Die LinkDesk Software verwandelt einen Mac oder PC in ein Steuerungszentrum für mehrere Base Stations

Für eine einzelne Base Station steht alternativ die browserbasierte Spectera WebUI zur Verfügung. Sie erlaubt den Zugriff auf die Base Station über Smartphone, Tablet oder Laptop – ideal für schnelles Setup, Firmware-Updates und Monitoring.

Zukünftig wird Spectera auch in die markenunabhängige HF-Planungssoftware SoundBase integriert, in der sowohl Breitband als auch Schmalbandlösungen koordiniert werden können. Ein Mode Planner steht bereits über SoundBase Tools bereit.